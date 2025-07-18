Sema Silkin Ün'den Bakan Şimşek'e Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Sema Silkin Ün'den Bakan Şimşek'e Sert Tepki

Sema Silkin Ün\'den Bakan Şimşek\'e Sert Tepki
18.07.2025 14:31
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Gelecek Partisi'nden Sema Silkin Ün, Bakan Şimşek'in açıklamalarını eleştirerek hayatın yüzdelerle ölçülemeyeceğini vurguladı.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Toplumun yüzde 72'si ev sahibi" açıklamasını, "Hayat yüzdelerle yaşanmıyor. Siz istatistiklerle halkı avutmaya devam edin, sokakta başka bir hayat var" sözleriyle eleştirdi.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomik tabloya ilişkin yaptığı açıklamalara Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmayla sert tepki gösterdi. Bakan Şimşek'in "Toplumun yüzde 72'si ev sahibi, yüzde 28'i kiracı, emeklilerin sadece yüzde 14'ü kiracı" ifadelerini hatırlatan Ün, bu açıklamayı "Milletin geçim derdini küçümsemek" olarak nitelendirdi. Milletvekili Ün, "Bakan adeta şunu demek istiyor: 'Geçim derdi deyip popülist açıklamalar yapmayın. Toplumun çoğu ev sahibi, emeklilerin de çoğu kira ödemiyor, yoksul az; fazla ağlaşmayın.' Keşke hayat yüzdelerle yaşanıyor olsaydı" diye konuştu.

Emeklilere yapılan yüzde 15'lik zammı da eleştiren Ün "Kira artış oranı yüzde 43 iken bu terazideki bozukluğu nasıl izah edecek. Ülkenin gerçek ekonomisini TÜİK verileriyle örtemezsiniz, son bir yılda milyoner sayısının yüzde 21 arttı. İlk 100 firmanın 80'inin zarar açıkladı, konkordato başvurusu 5 ayda 2 bin 235 dosyaya ulaştı, geniş tanımlı işsizlik yüzde 32'ye dayandı, 2,2 milyon kişi daha işsiz kaldı, bireysel borçlu sayısı yüzde 43 arttı. Tüm bunlara rağmen Bakan, ekonominin rayında olduğunu söylüyor. Peki bu ray kimi, nereye götürüyor?" 2025'in ilk altı ayında 4,7 trilyon TL vergi topladınız ama bunun 1,1 trilyonunu faize ödediniz. Vatandaşı istatistiğe dönüştürmekten vazgeçsin. Milletin ümüğünü sıkmayı bıraksın, geçim sıkıntısını küçümsemesin. Önümüzde seçim yok diye halkın aklıyla alay etmeyin. Adaletin en hakiki ölçüsü ekmeğin bölüşümündedir. Bu bölüşüm bozulduğunda sosyal barış da ekonomik denge de kalmaz" diye konuştu.

Sema Silkin Ün, emekliye ve asgari ücretliye acil ara zam çağrısı yaparak konuşmasını noktaladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sema Silkin Ün'den Bakan Şimşek'e Sert Tepki - Son Dakika

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