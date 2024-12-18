Sema Silkin Ün\'den konut sorununa eleştiri

Politika

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Pamukkale-Kocadere- Yeniköy projesiyle ilgili olarak TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmada; "Ekonominin kötü yönetiminden toplu konut hak sahipleri de fazlasıyla payını aldı. Vatandaşın aleyhine olan tüm güncellemeler yapıldı" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM Genel Kurulunda toplu konut hak sahiplerinin yaşadığı sorunlarla ilgili olarak açıklama yaptı. Barınma ihtiyacının ekmek gibi su gibi önemli olduğunun altını çizen Ün, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de bir krize evrildi, gelirler düştü, konut fiyatları yükseldi, faizler yükseldi. Konut alım gücü zayıf ülkelerin en başında yerimizi aldık. Rakamlara göre son bir yıl içerisinde konut alım gücü yüzde 65'ten yüzde 50'ye düşerken konut fiyatları yüzde 36 arttı. 2002 yılında yüzde 73 olan konut sahipliği oranı şimdi yüzde 56'ya geriledi. 10 milyon konut üretiminin olduğu bir yerde ev sahibi olan vatandaşların sayısı düşüyorsa bunun nedeni konutu yatırım aracı haline getiren, sizin yanlış politikanızdır. Bu yanlış politikalarla da kalmadı tabii ki ekonominin kötü yönetiminden toplu konut hak sahipleri de fazlasıyla payını aldı. Vatandaşın aleyhine olan tüm güncellemeler yapıldı, sabit taksitle başlayan ödeme planlarını memur maaş artışlarına endekslendi. Yüzde 1 olan KDV yüzde 10'a çıkartıldı. 240 aylık taksit planını 180 aya indirildi. Birkaç yıl önce 900 lirayla başlayan taksitler bugün 20 bin liralara çıktı, 650 bin liradan başlayan ev fiyatları birkaç ay içerisinde 2-3 milyonu buldu. Başlangıçta ödenebilir gibi görünen bu taksitler yeni ödeme sisteminde astronomik şekilde arttığından vatandaş icra takiplerine düşmeye başladı" dedi.

Sayıştay raporunda hepsi var

Sayıştay'ın 2021 raporuna göre 25 bin 700 taşınmazın taksitinin ödenmediğini, kamu bankaları aracılığıyla 20 binden fazla hak sahibine ihtarname gönderildiğini, binlercesine icra takibi başlatıldığının görüldüğüne dikkat çeken milletvekili Ün, "2024 yılı itibariyle bu sayının daha da arttığını tahmin ediyoruz. Bu durumda vatandaş çözümü nerede buluyor, biliyor musunuz? Karşısına çıkan fırsatçılara konut hakkını devretmekte. Vatandaşın ev sahibi olma hayali başkalarının kar elde etmesine dönüşüyor. İktidar 100 binli rakamlarla yeni konut müjdeleri açıklıyor, biz de bu haberlerle mutlu oluyoruz elbette ama bir önceki müjdenin daha arsasının belirlenmemiş, temelinin atılmamış olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı verileri 2003'ten 2022 sonuna kadar 372 bin 925 konut üretildiğini söylüyor. Nerede bu milyonluk rakamlarla ifade edilen konutlar peki? Cumhurbaşkanlığı yanlış veri paylaşmayacağına göre 'Son bir buçuk yılda ilave 992 bin 075 konut ürettik' mi demek istiyorsunuz? Bu konunun aydınlatılmaya muhtaç olduğunu söylemek istiyorum. Yapılanlar için teşekkür etmekten imtina etmediğimizi bilirsiniz ama neden aynı devletin kurumlarının telaffuz ettiği rakamlar birbirinden bu denli astronomik şekilde fark arz ediyor, bunu merak ediyoruz" dedi.

Pamukkale-Kocadere-Yeniköy projesini de sordu

Denizli'de 5 yıldır 'Pamukkale-Kocadere-Yeniköy' projesinde konutları teslim edilmeyen mağdurlar olduğuna dikkat çeken Ün, "2019'da 3 yıl içerisinde teslimine söz verilen Pamukkale-Kocadere-Yeniköy Projesi yoğun takibimize kayıtsız kalın0maması neticesinde, inşallah 1 yıl sonra teslim edilebilecek. Şimdi, bu insanlar, doğal gaz altyapısı projeyle eşzamanlı organize edilmediği için şehrin merkezinde yıllarca doğal gaz kullanamayacaklar. Devlet, söz verdiği projeyi vaktinde yapmamış, geciktirmesinin bedelini vatandaşa ödetmiş. Bu insanların ağırlıklı kısmı emekli maaşıyla, asgari ücretle geçimini sağlıyor yani bugün 12 bin 500 lirayla, 17 bin lirayla bir ay boyunca ailelerine, çocuklarına bakıyorlar. Bu gelirlerle bugünkü değeriyle 14 bin lira, 18 bin lira, 20 bin lira konut taksiti ödemenin zorluğunu sizin vicdanınız kaldırıyor mu? Bu mağduriyetleri hafifletecek bir çözüm bekliyoruz. Bakın, bugün 'Nüfusumuz yaşlanıyor, aile kurumumuz alarm veriyor' diye dert yanıyorsunuz. Bunun en önemli sebeplerinden biri, işte bu barınma problemi. 2025 yılında artık, barınma sorununun ülkemizin gündeminden çıkması için en büyük görev size düşüyor" diye konuştu. - DENİZLİ