Sema Silkin Ün'den Onuncu Yargı Paketi Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

Sema Silkin Ün'den Onuncu Yargı Paketi Eleştirisi

Sema Silkin Ün\'den Onuncu Yargı Paketi Eleştirisi
02.06.2025 11:13
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Gelecek Partisi Milletvekili Ün, Onuncu Yargı Paketi'nin adalet beklentisini karşılamadığını savundu.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Onuncu Yargı Paketinin adalet beklentisini karşılamadığını iddia ederek, Covid düzenlemesinin kapsam dışı bırakılması ve KHK mağdurlarının yok sayılmasının binlerce ailenin umutlarını kırdığını savundu.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM Genel Kurulu'nda gündeme gelen Onuncu Yargı Paketinin milyonların umutlarını hiçe sayarak hazırlandığını ileri sürdü. Ün, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada hem Covid infaz düzenlemesi mağdurlarına hem de KHK'lılara yönelik eleştirilerini dile getirdi.

"Adına aldanmayın, bu bir 'paketçik'" diyerek yargı reformuna tepki gösteren Milletvekili Ün, "Onuncu yargı paketi dediğime de bakmayın, adının ihtişamına hiç yakışmayan kapsamda bir paketçik adeta. Aylardır iktidar partisinin en yetkili isimleri en üst perdeden açıklamalar yaptılar. Hiçbir konuda risk alıp konuşmayan iktidar mensupları bu konuda aşka geldiler, konuştular da konuştular ama bugün geldiğimiz noktada umutlarını arşa çıkardığınız o yüz binleri vicdanınız hiç sızlamadan ağır yaraladınız. Hukukun en temel kaidelerine aykırı 31 Temmuz Covid düzenlemesini çıkarmadınız. 'Kişiyi hangi ilkeyle mahkemenin hüküm verme tarihinden sorumlu tutarız?' diye kendinize sormadınız. 'Suç aynı, ceza aynı, infaz uygulaması farklı' nasıl olur diye sorgulamadınız. 'Zaten gecikmiş bir adaleti sağlayacaktık, bu kararla umutlarını ağır yaraladığımız insanların yüzüne nasıl bakacağız?' demediniz. Takipsizlik almış hala suçlu muamelesi görenler, beraat etmiş ama hala mahküm gibi yaşayanlar, çocuğu, eşi, akrabası üzerinden toplumun dışına itilen binler, yeniden işe dönemeyen akademisyenler, doktorlar, avukatlar bu pakete yine dahil edilememiş" dedi.

"Bu açık yaraları kapatın"

Konuyla ilgili olarak bakanlığın sessiz kaldığını öne süren Milletvekili Ün, "'İnfazda eşitlik' diyeceksiniz ama zaten adil yargılama hakkından mahrum bıraktığınız binlerce kişi aleyhine 'Onlar da faydalanır' diye Covid tahliyelerini paketten çıkaracaksınız. Adalet Bakanına sesleniyoruz: Her konuda açıklamanız var, günaşırı 'yargı bağımsız' diyorsunuz ama fiile, eyleme göre değil siyasetçi, bürokrat tanıdıklarına göre işleyen bir yargı sisteminden dem vuranlara cevap vermiyorsunuz. Masumiyetin değerini yok eden, insan onurunu ayaklar altına alan bu sürece daha ne kadar tahammül edeceksiniz? Darbecilere olan öfkemizi istismar ederek, herkese darbeci muamelesi yaparak kurduğunuz cümlelerle vicdanlarınızı daha ne kadar susturacaksınız? AİHM kararlarına uymuyorsunuz, AYM kararlarını umursamıyorsunuz, sonra da çıkıp yeni anayasa ihtiyacından bahsediyorsunuz. Siz daha toplumsal barışı inşa edecek bir yargı paketi çıkarmaktan imtina ediyorsunuz. Kimin anayasasını çıkaracaksınız? Cezaevlerinde gözlem kurulları kurduk, dilediğimizi çıkarıyoruz, dilediğimiz içeride kalıyor' demek hukuk değil, keyfiliktir. Siz önce adaletin temelini atın, toplumsal barışı sağlayacak bir yargı paketi çıkarın. İç cepheyi tahkim edecekseniz bu açık yaraları kapatarak başlayın" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sema Silkin Ün'den Onuncu Yargı Paketi Eleştirisi - Son Dakika

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