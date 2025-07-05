Sema Silkin Ün\'den Sağlık Durumu Açıklaması

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, önceki gün sürekli kusma şikayetiyle tedavi almasının ardından sağlık durumuyla ilgili, sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.

TBMM'de önceki gün 100'ün üzerinde milletvekili ve personel ishal, kusma ve halsizlik şikayetleriyle hastanelik oldu. Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de bu durumdan etkilenen isimler arasında yer aldı.

Serum tedavisi alan Milletvekili Ün, sağlık durumuyla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki gün sabah saatlerinde yoğun mide bulantısı ve istifra etme şikayetim nedeniyle iki kez serum aldım. Mecliste görev yapan yüzlerce arkadaşımız da aynı gün benzer gerekçelerle tedavi gördüler. Şu an genel durumum çok şükür daha iyi. Bu vesileyle arayan ilgisini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışma arkadaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu meselenin ilgili birimler tarafından etraflıca soruşturulacağına dair inancımı ifade ederken, takipçisi olacağımı da belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ