Senato'dan Trump'a İran'a Yönelik Kısıtlama Mürekkep - Son Dakika
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Senato'dan Trump'a İran'a Yönelik Kısıtlama Mürekkep

24.06.2026 10:08
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ABD Senatosu, Trump'ın İran'a askeri eylemlerini kısıtlayan tasarıyı 50-48 oyla kabul etti.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri eylemlerinin kısıtlanmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri eylemlerinin kısıtlanmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Senatosu'nda oylama sunuldu. Tasarı, 48 "hayır" oyuna karşılık 50 "evet" oyuyla kabul edildi. Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nden 4 senatör de tasarıya "evet" oyu verdi. Senato'daki Demokratlardan ise bir senatör hariç diğerleri tasarıya "evet" dedi. Oylama, savaş yetkileriyle ilgili bir karar tasarısının Kongre'nin her iki kanadından da başarıyla geçtiği ilk örnek oldu. AncakTrump'ın tasarıyı veto etmesi bekleniyor.

"ABD'nin şimdiye kadar yaptığı en kötü dış politika girişimlerinden biri"

Senato'da konuşan Demokrat Chuck Schumer, "Trump yıllarca İran'a azami baskı uygulayacağına söz verdi, ancak felaketle sonuçlanan savaşıyla ABD halkına azami kafa karışıklığı, azami kaos ve azami maliyet getirdi. Senato'daki Cumhuriyetçilerin çoğunluğu, ABD halkı yerine Trump ve savaşının yanında yer aldı. ABD halkı, Trump'ın İran'daki tarihi hatasının bedelini ödedi. Bu, ABD'nin şimdiye kadar yaptığı en kötü dış politika girişimlerinden biri olarak tarih kitaplarına geçecek" ifadelerini kullandı.

Trump'tan tepki

ABD Başkanı Donald Trump ise kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ı köşeye sıkıştırdım. Düşüşe hazır, bize neredeyse her şeyi vermeye razı ve on yıllardır ilk kez ABD'ye ve ABD Başkanı'na son derece saygı duyuyorlar. ABD Senatosu ise zamanlaması kötü ve anlamsız bir Savaş Yetkileri Yasası oylaması yaparak, dünyanın bir numaralı terör sponsoru olan İran'a, onlara yaptıklarımdan hoşlanmadıklarını ve durmam gerektiğini söylüyor ve böylece düşmana yardım ve destek sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Tasarıyı onaylamak için Demokratlarla birlikte oy kullanan 4 Cumhuriyetçi senatörü eleştiren Trump, "Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdılar, ama bir şekilde halledeceğim. Çünkü ben her zaman hallederim" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Senato'dan Trump'a İran'a Yönelik Kısıtlama Mürekkep - Son Dakika

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