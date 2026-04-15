Senato, Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkisini reddetti - Son Dakika
Senato, Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkisini reddetti

15.04.2026 23:49
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a askeri operasyonlar için Kongre onayı almasını gerektiren tasarıyı 47-52 ile reddetti.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlar için Kongre onayı almasını şart koşan yasa tasarısını 47'ye karşı 52 oyla reddetti.

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı askeri güç kullanma yetkisini sınırlandırmaya yönelik bir savaş yetkileri tasarısını daha reddetti. Demokrat Partili siyasetçilerin savaşın başından bu yana oylamaya götürdüğü dördüncü savaş yetkileri tasarısı, Senato'da çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçi Partililer tarafından engellendi. Senato'daki oylamada, Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlar için Kongre onayı almasını şart koşan yasa tasarısı 47'ye karşı 52 oyla reddedildi.

Oylaması sırasında Kentucky temsilcisi Rand Paul haricindeki bütün Cumhuriyetçi senatörler, tasarıya "hayır" oyu kullanırken, Demokrat Partililerden tek "hayır" oyu ise Pennsylvania Senatörü John Fetterman'dan geldi.

ABD Senatosu üyelerinin çoğunluğu, tasarının reddedilmesi ile Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarının devamına destek vermiş oldu.

İllinois temsilcisi Demokrat Senatör Tammy Duckworth tarafından sunulan tasarıda, "Kongre, Başkan'a savaş ilanı veya askeri güç kullanımına yönelik özel yetkilendirme söz konusu olmadığı sürece, ABD Silahlı Kuvvetleri'ni İran içinde veya İran'a karşı yürütülen çatışmalardan geri çekmesini emreder" ifadeleri yer aldı

Duckworth, dün gerçekleştirdiği bir basın toplantısında, Cumhuriyetçi senatörleri tasarıyı desteklemeye ve "Trump'ın hukuksuz savaşına son verme" çağrısı yapmıştı.

Oylama öncesinde Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer de Cumhuriyetçilere parti çizgisinde hareket etmek yerine tasarıya destek verme ve savaşı sona erdirme çağrısı yapmış, "aksi halde her hafta bu tür oylamaları zorlamaya devam edeceklerini" söylemişti.

ABD Kongresi'nde Demokratlar, İran ile savaşın hukuka aykırı ve gerekçesiz olduğunu savunuyor. Cumhuriyetçiler ise İran'ın nükleer kapasitesi ve ABD'nin geri çekilmesinin oluşturacağı yüksek riskler nedeniyle Trump'ın İran'a yönelik adımlarına güvenmeye devam edeceklerini bildiriyor.

Savaş Yetkileri Yasası

Vietnam Savaşı'ndan sonra kabul edilen ve ABD Başkanı'nın tek başına savaş başlatma yetkisini sınırlandıran 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası, Cumhuriyetçi Partili Kongre üyeleri için de bir ölçü oluşturuyor. ABD Başkanı'nı askeri güç kullanmadan önce mümkün olan her durumda Kongre'ye danışma ve askeri güç kullanımı başladıktan sonra 48 saat içinde Kongre'yi bilgilendirmek zorunda bırakan yasa, Kongre onayı almayan operasyonların en fazla 60 gün sürebilmesini öngörüyor. Bu ay sonunda sona erecek 60 günlük süre, gerekirse 30 gün daha uzatılabiliyor. - WASHINGTON

Son Dakika Politika Senato, Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkisini reddetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Senato, Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkisini reddetti - Son Dakika
Advertisement
