TBMM Başkanı Şentop, Meclis personeli ile bayramlaştı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Meclis personeli ile bayramlaştı

07.07.2022 13:59

TBMM Başkanı Şentop, Meclis personeli ile bayramlaştı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis personeli ile bayramlaşma törenine katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Meclis personeli ile bayramlaştı

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis personeli ile bayramlaşma törenine katıldı.

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Kaynak: İHA

Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Meclis personeli ile bayramlaştı - Son Dakika

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