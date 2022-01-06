Şentop, Meclis Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımının antrenmanına katıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımının antrenmanına katıldı.

TBMM Başkanlığından alınan bilgiye göre, milletvekillerinden oluşan takımın MTA Sosyal Tesisleri'ndeki antrenmanında Meclis Başkanı Şentop da forma giydi.

Meclis Futbol Takımı, ısınma hareketlerinin ardından iki takım olarak karşılıklı maç yaptı. Şentop'un yer aldığı takım sahadan 7-3 galip ayrılırken, 3 gole Şentop imza attı.

Yaklaşık 20 yıldır dünya parlamentolarıyla spor müsabakalarına katılan Meclis Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımı, haftanın iki günü MTA sosyal tesislerinde antrenmanlarını sürdürüyor. Salgın koşulları elverdiği ölçüde turnuvalara katılım sağlayan takım, son olarak iki ay önce Romanya'da yapılan turnuvaya katılmıştı.