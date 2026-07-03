Şenyaşar: Ücretli Öğretmenlere Acil Destek

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, "Ücretli öğretmenlerin talepleri nettir, haklıdır ve acilen karşılanmalıdır. Ücretli öğretmenlere kalıcı bir istihdam sağlanmalıdır." dedi.

Şenyaşar, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ücretli öğretmenlerin yaşadığı sorunları gündeme getirdi.

Ücretli öğretmenlerin okulların tatile girmesiyle sözleşmelerine son verildiğini belirten Şenyaşar, "Ücretli öğretmenler geçimlerini nasıl sağlayacaklar, çocuklarına nasıl bakıyorlar, kiralarını nasıl ödeyecekler? Bu bir haksızlıktır, adaletsizliktir, açıkça zulümdür." değerlendirmesinde bulundu.

Şenyaşar, ücretli öğretmenlerin emek ve fedakarlıklarının karşılık bulması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ücretli öğretmenlerin talepleri nettir, haklıdır ve acilen karşılanmalıdır. Ücretli öğretmenlere kalıcı bir istihdam sağlanmalıdır. Sosyal devletin gereği olarak, dünyanın en kutsal mesleğini yapan öğretmenlere karşı bu haksızlık ortadan kaldırılmalıdır."