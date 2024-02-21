Serdar Soydan: Esnafı üzerseniz, Mersin\'i üzmüş olursunuz

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, kente çözüm odaklı yönetim modelini getireceklerini söyleyerek, "Esnafla istişareyi reddederek, ilçe belediyeleri ile münakaşa ederek bu kentin sorunlarını çözemezsiniz. Kentin dinamikleri ile barışık olmak zorundasınız. Esnafı üzerseniz, Mersin'i üzmüş olursunuz" dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla sıklıkla bir araya gelen ve esnafla da buluşma mesaisine devam eden Soydan, İstiklal Caddesi esnafını ziyaret ederek bol kazançlar diledi. Esnafın talep, şikayet ve önerilerini tek tek dinleyip not alan Soydan, göreve gelmesi halinde çözüm için gereken ne varsa ortak akıl ile yapılacağı sözünü verdi. Vatandaşlarla da sohbet edip isteklerini dinleyen Serdar Soydan, çocukları da unutmadı; çeşitli hediyeler vererek onların gönüllerini kazandı.
"Esnaf dikkate alınmak istiyor"
Soydan, yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi esnafımız bugün bizi çok güzel karşıladı. Hepsine yürekten teşekkür ediyoruz. Çok fazla sıkıntıları var. Hepsinin farkındayız. Esnaf kendilerinin dikkate alınmasını istiyor. Yerel yönetimlerde bir proje yapacaksanız önce o muhitte yaşayan esnafın, kent dinamiklerinin fikirlerini almanız gerekiyor. 'Ben yaptım oldu' mantığı ile proje üretemezsiniz" diye konuştu.
"Esnafın görüşleri oldukça önemlidir"
İstiklal Caddesi'nin tek şeride düşürülmesi ile ilgili olarak esnafın rahatsızlığını dile getiren Soydan, "Esnaflarımız Mersin için hem sosyal, hem ekonomik açıdan bel kemiğidir. Böylesi merkezi bir yerde esnafın görüşleri oldukça önemlidir. Ortak akılla ilerlemek istiyorsak, belediye ve esnaf omuz omuza hareket etmeli, fikirleri dikkate alınmalıdır. Aksi halde belediye olarak yol almakta güçlük çekeriz. Bu da kentin gelişimine zarar verir" ifadelerini kullandı.
"Esnaf dostu belediye olacağız"
Soydan, ilk günden bu yana şehrin önünü tıkayan, sorun üreten bir anlayış istemediklerine vurgu yaparak, "Esnafımızın talepleri öncelikler listemizin en üst sıralarında olacaktır. Çarşının canlanması gerekiyor. Biz esnaf dostu belediye olacağız ve çözüm odaklı yönetim modelini Mersin'e getireceğiz. Esnafla istişareyi reddederek, ilçe belediyeleri ile münakaşa ederek sorun çözemezsiniz. Kentin dinamikleri ile barışık olmak zorundasınız. Kentin can damarı olan esnafı üzerseniz, bu kenti üzmüş olursunuz" şeklinde konuştu. - MERSİN
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