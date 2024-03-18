Serdar Soydan: İşçi kıyımı yapmayacağız - Son Dakika
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Politika

Serdar Soydan: İşçi kıyımı yapmayacağız

Serdar Soydan: İşçi kıyımı yapmayacağız

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, işçi kıyımı iddialarına yanıt vererek, çalışanların haklarını koruyacaklarını ve adaletsizlikleri gidereceklerini belirtti.

18.03.2024 10:22  Güncelleme: 10:27
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Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, emekçinin hakkı ile ekmeği ile oynamanın yönetim anlayışları içinde olmadığını belirterek, "İşçi kıyımı diye bir şey yapmamız söz konusu değildir. Çalışanlarımız hangi kökenden, hangi inançtan olursa olsun ekmeğinde olan hiçbir çalışanımız işinden edilmeyecektir. Hatta bazı çalışanlara şuan haksızlık bile yapılıyor, bunu da gidereceğiz" dedi.

İşçi kıyımı söylentilerine yanıt veren Soydan, "Binlerce çalışanı haksız, hukuksuz ve anlamsız gerekçelerle işinden edenler gibi olmayacağız. Şuan çalışanların promosyonlarının bile dağıtılmadığını biliyoruz. Aynı işi yapıp farklı maaş alanlar olduğunu da biliyoruz. Tüm haksızlıkları gidereceğiz" diye konuştu.

Mersin'in yatırıma ve yatırımcıya ihtiyacı olduğunun altını çizen Soydan, "Mersin Büyükşehir Belediyesinde işçi sayısı değil, verimlilik sorunu var. Adaletsizlik olduğunu gördükleri için çalışanlar arasında uyum yok, huzur yok. Biz öncelikle belediyede çalışanların daha verimli olmalarını sağlayacağız. Mersin'in yatırıma, sorunlarını çözmeye ihtiyacı var. Üretken belediyecilik ilkemizle tüm bu sorunları çözeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Serdar Soydan: İşçi kıyımı yapmayacağız - Son Dakika

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