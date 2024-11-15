Serik'te Halk Lokantasının Açılışı ve Proje Müjdesi - Son Dakika
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Serik'te Halk Lokantasının Açılışı ve Proje Müjdesi

Serik\'te Halk Lokantasının Açılışı ve Proje Müjdesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik'te açılan halk lokantasının ardından 66 mahallede yapılacak projeleri duyurdu. Başkan Böcek, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşa destek vereceklerini belirtti.

15.11.2024 17:01  Güncelleme: 17:09
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Serik Belediyesi'nce hizmete sunulan halk lokantasının açılışına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik'in 66 mahallesine yapılması gereken projeleri tek tek hayata geçireceklerini kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Serik İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ardından Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'u makamında ziyaret eden Başkan Böcek, Serik Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini dinledi. Başkan Böcek, Serik'te yapılması gereken projeleri tek tek hayata geçireceklerini kaydetti. Serik'in bugünü ve yarını için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, Kadir Başkan ile birlikte Serik'te halkın mutluluğu için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

66 mahallemize önemli projeler yapacağız

Başkan Muhittin Böcek, Serik ziyaretinde son olarak Serik Belediyesi'nce hizmete açılan halk lokantasının açılışına katıldı. Burada konuşan Başkan Muhittin Böcek, "Bu 5 yıllık süre içerisinde 66 mahallemizde yapmamız gereken ne varsa muhtarlarımızla, meclis üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte hayata geçireceğiz" dedi. Başkan Böcek, "Serikli vatandaşlarımıza, üreticimize, emeklimize, gençlerimize, çocuklarımıza burslar da dahil olmak üzere her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Serik Belediyemizin bugün hizmete açtığı halk lokantası çok önemli. Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde Türkiye'de birçok örnek çalışmalar yapıyoruz. 2019-2024 yılları arasında 11 büyükşehir belediye başkanı olarak sosyal projelerle bütün vatandaşlarımızın beğenisini kazanarak, halkımızın iyi gününde kötü gününde yanında olduk. Bundan sonra da bütün vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu, inşallah hep birlikte güzel günleri hep beraber göreceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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