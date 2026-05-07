Serkan Bayram'dan Gündüz Kuşağı Programlarına Eleştiri

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarını eleştirerek, "Bir an önce, yarından tezi yok, bu programların şalteri indirilmeli. Kendileri indirmezse, RTÜK indirmeli. RTÜK indirmezse millet indirmeli." dedi.

Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı kutladı.

Kendi hayat hikayesini konu alan "Buğday Tanesi" filmi ve kitabı hakkında bilgi veren Bayram, filmin gösteriminin yapıldığı ülkeler ve etkilerini anlattı. Bayram, "Engelli kardeşlerimizi, dezavantajlı gruplarımızı süper lige çıkarıyoruz. İnsanların umuda ihtiyacı var. Deprem, pandemi, ekonomi nedeniyle dünya, insanlar umutsuz. İnsanlar bizde umudu görüyor, ümidi görüyor, ışığı görüyor. Çok kıymetli." diye konuştu.

Serkan Bayram, "akran zorbalığı"nı "akran nezaketi"ne döndürmek için okullara ziyaretler gerçekleştirdiğini belirtti.

Bir soru üzerine Bayram, gündüz kuşağı programlarını eleştirdi. Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"Sahadan gelen şikayetleri çok gördüğüm için, bu milletin sesi, vicdanı olduğum için, siyaset üstü bir bakış açısı olduğu için yarından tezi yok, bir an önce bu programlar kaldırılmalı. Çünkü toplumun ahlakını bitiren, topluma kötü örnek olan programlar. Gerekirse kanun teklifi veririm. Ama kanun tekliflik bir konu değil. Bir an önce, yarından tezi yok, bu programların şalteri indirilmeli. Kendileri indirmezse, RTÜK indirmeli. RTÜK indirmezse millet indirmeli."