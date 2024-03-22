Serkan Yazıcı, Marmaris\'te açık hava toplantıları düzenledi

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki mahalleri ziyaret ederek açık hava toplantıları gerçekleştirdi.
Yazıcı, Çetibeli, Çamlı, Karacasöğüt, Yeşilbelde ve Çıldır Mahallelerini ziyaret ederek açık hava toplantılarıyla vatandaşlara projelerini anlattı.
Muhtarlar ve mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen Yazıcı, kırsal mahalle sakinlerinin kendilerini yalnız hissetmeyecekleri bir belediyecilik anlayışıyla, adaletli bir anlayışla, özgün projelerle çözümler üreteceklerini dile getirdi.
Marmaris Barlar Sokağı esnafıyla da bir araya gelen Yazıcı, 12 ay nitelikli turizm ve eğlence dünyasında nasıl bir yol izleyeceklerini aktardı.
Marmaris Kavaklıdereliler Derneği'ni de ziyaret eden Yazıcı, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Marmaris Kavaklıdereliler Derneği Başkanı Ali Yenioğlu ve dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.
Yazıcı projeleri de anlatırken üyelerin sorularını da yanıtladı.
Her bir ziyaretlerinin verimli geçtiğini dile getiren Yazıcı, herkesin önerilerini, taleplerini dinleyen, anlayan ve gereğini yapan katılımcı belediyecilik anlayışı için az kaldığını kaydetti.
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Muş'un Varto ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde görev yapacak sandık başkanları ve diğer görevlilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde, seçim günü yapılması gerekenler ve uyulması gereken kurallar anlatıldı.
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Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vermek üzere savcılık katına çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili devam ediyor.
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