Servis aracı esnafı kamuda yapılan kısıtlamalara tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

Servis aracı esnafı kamuda yapılan kısıtlamalara tepki gösterdi

Servis aracı esnafı kamuda yapılan kısıtlamalara tepki gösterdi

Ankara'da servis aracı esnafı, kamuda yapılan kısıtlamalar ve servis ücretlerinin artması nedeniyle velilerle karşı karşıya geldiklerini belirterek tepki gösterdi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da servis şoförlerine destek verdi.

20.08.2024 15:10
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ANKARA'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde toplanan servis aracı esnafı, kamuda bazı yerlerde servisin kaldırılması ve servis ücretleri konusunda velilerle karşı karşıya getirildikleri gerekçesiyle basın açıklaması yapıp, tepki gösterdi.

Ankara Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk ve beraberindeki servis şoförlerine CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da destek verdi. İlyas Aktürk, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde servis ücretlerinin tartışıldığını, bu konuda velilerle karşı karşıya geldiklerini söyledi. Aktürk, "Servisçi esnafımızın mağduriyeti devam ederse okul servisi yapamayacak duruma geleceğiz. Çünkü bizler kamu ve öğrenciden servis alıyoruz. Öğrenci taşımacılığından kişi başına 1860 lira ücret alıyoruz. 20 öğrencinin toplamı 36 bin lira. Biz bu 36 bin lira ile mazot mu alacağız, aracımızın giderlerini mi karşılayacağız, borcumuzu mu ödeyeceğiz, geçimimizi mi sağlayacağız? Aslında desteklenmesi gereken bir sektörüz; ama maalesef bitirme noktasına gidiyoruz. Lütfen sesimizi duyunuz, kamudaki servis aracı işimizi geri verin" dedi.

CHP'li Umut Akdoğan da "Okul masrafları da aile bütçelerinin önemli bir kalemini oluşturuyor. Bu masraflar gündeme geldiğinde iktidar sahipleri hemen bu meselelerden sıvışmaya çalışıyor. Yani pahalılık olduğunda mahalledeki esnafla halkı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Örneğin ev kiraları arttığında ev sahibi ile kiracıyı karşı karşıya getiriyorlar. Servis ücretlerine zam geldiğinde de servisçilerle çocuğunu servisle okula göndermek isteyen yurttaşı karşı karşıya getirmek istiyorlar. Aslında içinde bulunduğumuz durumda, yurttaş zor durumda ancak servisçilerin de bu maliyetler karşısında yapacak hiçbir şeyi yok. Servisçi esnafımız eziliyor. Çocuğunu servisle güvenli bir şekilde okula göndermek isteyen velilerimiz eziliyor" diye konuştu.

Akdoğan, açıklamanın ardından servis minibüsünün direksiyonuna geçip, aracı akaryakıt istasyonuna kadar kullandı. Akdoğan, kullandığı minibüsün deposunun geçen yıl 1500 liraya dolarken, şimdi 2 bin 800 liralara dolduğun söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Servis aracı esnafı kamuda yapılan kısıtlamalara tepki gösterdi - Son Dakika

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