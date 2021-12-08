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Şevki Yılmaz: "Bizi savaşlarla yıkamayanlar; ekonomik, kültürel ve ahlaki yıkmaya çalışıyorlar" - Son Dakika

Şevki Yılmaz: "Bizi savaşlarla yıkamayanlar; ekonomik, kültürel ve ahlaki yıkmaya çalışıyorlar"

08.12.2021 21:05
Şevki Yılmaz: "Bizi savaşlarla yıkamayanlar; ekonomik, kültürel ve ahlaki yıkmaya çalışıyorlar"

20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, hiçbir ayrılığa düşmeden birlik olmamız gerektiğini belirterek, "Gün birlik günü ve gün ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu vatanı birlikte koruma günüdür.

20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, hiçbir ayrılığa düşmeden birlik olmamız gerektiğini belirterek, "Gün birlik günü ve gün ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu vatanı birlikte koruma günüdür. Bizi savaşlarla yıkamayanlar ekonomik, kültürel ve ahlaki yıkmaya çalışıyorlar. Genci olmayanın geleceği yoktur" dedi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilciliği tarafından ve 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın katılımı ile "Küresel Dünya Düzeni ve Türkiye" konulu konferans gerçekleştirildi. Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan konferans Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Konferansta konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Neslimizi iyi yetiştirmek için üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmemiz gerekmektedir. TÜGVA da bu çerçevede faaliyetlerini sürdürüyor. Bizler de onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Asıl istikbal gençlerdedir"

İstikbalin asıl gençlerde olduğunu söyleyerek küresel savaşların en çok gençleri hedef aldığını ifade eden Şevki Yılmaz, "İstikbal göklerden önce gençlerdedir. Eğer genç yoksa ne göktesinizdir ne de yerdesinizdir. O yüzden bütün dünyadaki ana hedef hep gençtir. Dolayısıyla aileyi temelinden alan bu saldırı küresel dünya düzeni değil dümeni görümündedir. Küresel dünya düzeni İsrail'in tarih boyunca uydurduğu bir hayattır. 14 milyon nüfusuyla 'dünyayı biz yöneteceğiz' diyen İsrail, bugün Çin'i, Rusya'yı ve Amerika'yı yönetiyor. Nasıl bu noktaya geldiler diye bakarsak işte bunu birlikte konuşmamız lazım. Dünyanın bütün acısını gençlerimiz çekiyor. İsrail'in attığı binlerce füzenin tahribatını gençler çekiyor. Çanakkale'yi geçilmez yapan dedelerimiz değil gençlerimizdir. Çanakkale'de savaşan gençlerimizin yaş ortalaması 15 ile 21'dir. O yüzden bu vatanın sorumluluğu da gençlerin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

"İslam'dan başka inanç arayan hastalığa uğrar"

İslam'dan başka inanç arayan bir geleceğin hastalığa uğrayarak yok olabileceğine işaret eden Şevki Yılmaz," Küresel dünya düzeni diyerek asıl hedefin dünyada İsrail imparatorluğu kurmak olan bu şeytanlar, her ülkeden kendilerinin taşeronlarını buldular. Aslında yeni dünya dümenini değil, yenidünya düzenini biz kuracağız, diyorlar. İslam'dan başka inanç arayan hastalığa uğrar. Hiçbir ayrılığa düşmeden gün birlik günüdür diyerek birbirimize kenetlenmeliyiz. Gün birlik günü ve gün ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu vatanı birlikte koruma günüdür. Bizi savaşlarla yıkamayanlar ekonomik, kültürel ve ahlaki yıkmaya çalışıyorlar. Genci olmayanın geleceği yoktur" diyerek sözlerini tamamladı. - ORDU

Şevki Yılmaz: Bizi savaşlarla yıkamayanlar; ekonomik, kültürel ve ahlaki yıkmaya çalışıyorlar
Şevki Yılmaz: Bizi savaşlarla yıkamayanlar; ekonomik, kültürel ve ahlaki yıkmaya çalışıyorlar
Şevki Yılmaz: Bizi savaşlarla yıkamayanlar; ekonomik, kültürel ve ahlaki yıkmaya çalışıyorlar

Milletvekili, Şevki Yılmaz, İsrail, Rize, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şevki Yılmaz: 'Bizi savaşlarla yıkamayanlar; ekonomik, kültürel ve ahlaki yıkmaya çalışıyorlar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şevki Yılmaz: "Bizi savaşlarla yıkamayanlar; ekonomik, kültürel ve ahlaki yıkmaya çalışıyorlar" - Son Dakika
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