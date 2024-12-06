Seyhan Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine 'Askıda Al' Projesi - Son Dakika
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Politika

Seyhan Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine 'Askıda Al' Projesi

Seyhan Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine \'Askıda Al\' Projesi

Seyhan Belediyesi, Seyhan Kent Konseyi ve Türk Kızılay iş birliğiyle 'Askıda Al' projesini başlattı. Proje sayesinde ihtiyaç sahibi yurttaşlar, Seyhan Belediyesi Halk Pazarı'nda ücretsiz olarak giysi, ayakkabı ve oyuncak temin edebiliyor.

06.12.2024 15:56  Güncelleme: 15:59
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Seyhan Belediyesi,, Seyhan Kent Konseyi ve Türk Kızılay'ı Seyhan Şube Başkanlığı'nın iş birliğiyle hayata geçirilen "Askıda Al" projesiyle, ihtiyaç sahibi yurttaşlar Seyhan Belediyesi Halk Pazarı'na gelerek giysi, ayakkabı ve oyuncak gibi ihtiyaçlarına ücretsiz şekilde ulaşabilecek.

Seyhan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Seyhan Kent Konseyi ve Türk Kızılay'ı paydaşlığında hayata geçirilen "Askıdan Al" projesiyle ihtiyaç sahiplerinin kıyafet, ayakkabı gibi ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanacak. Seyhan Belediyesi Halk Pazarı'ndaki kurulan stantlara konulan ürünler proje kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Projenin ilk gününde Seyhanlılarla bir araya gelen Başkan Oya Tekin, sosyal destek çalışmalarına ağırlık vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bu tür projelerle Seyhanlıların gönüllerine dokunmaya devam edeceklerini dile getiren Tekin, "Çok anlamlı bir proje bugün başlamış oldu. Belediye olarak yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projelere destek vermeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. İhtiyaçlarımızı karşılamanın yüksek maliyetler sebebiyle güçleştiği bu dönemde sosyal destek ve dayanışma çok önemli. Askıdan Al projesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Seyhan Kent Konseyi Başkanı Hanife Küçükyılmaz ise önemli bir çalışmanın hayata geçirilmesi nedeniyle Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve katkı sunan herkese teşekkür etti. Öte yandan "Askıdan Al" projesine bağış yapmak isteyenlerin "0 537 521 63 08" numaralı telefondan Seyhan Kent Konseyi'ne ulaşabilecekleri belirtildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Seyhan Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine 'Askıda Al' Projesi - Son Dakika

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