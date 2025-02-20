Seyhan Belediyesi\'nden Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Adımı

Politika

Seyhan Belediyesi, şeffaflık ve hesap verebilirlik doğrultusunda önemli bir adım atarak belediye bütçesini halkın bilgisine sunuyor. Belediye Başkanı Oya Tekin'in liderliğinde hayata geçirilen bu uygulama, Seyhanlıların kamu kaynaklarının kullanımı konusunda doğrudan bilgi sahibi olmasını ve yerel yönetime etkin katılım sağlamasını amaçlıyor.

Başkan Oya Tekin, seçim öncesinde verdikleri 'şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik' sözünü yerine getirmek için somut adımlar attıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın en temel hakkı olan bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz. Belediyemizin gelir-gider tablosunu, borç durumunu ve bütçeye ilişkin detayları her ay güncelleyerek web sitemiz (www.seyhan.bel.tr) üzerinden kamuoyuyla paylaşıyoruz. Seyhanlılar, şeffaf belediyeciliğin gereği olarak bu verilere doğrudan erişim sağlayabilecek. Çünkü gerçek denetim makamı halktır" dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, ekonomik zorluklara rağmen Seyhan halkına adil, etkin ve verimli hizmet sunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Kamunun her kuruşunu en doğru şekilde kullanmak ve halkımızın beklentilerine yanıt verebilmek için çalışıyoruz. Halkımızın güveni ve katılımı ile şeffaf ve hesap verebilir bir belediyeciliği hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Seyhan Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışının gereği olarak halkın sürece aktif dahil olması için geri bildirim mekanizmalarını da güçlendirecek. Belediye web sitesinde yayınlanan bütçe verileriyle ilgili olarak vatandaşların sorularını ve önerilerini sunabilecekleri platformlar oluşturulacak. Bu uygulama ile Seyhan Belediyesi, demokratik değerlere dayalı, şeffaf ve hesap verebilir bir modeli hayata geçirerek Adana'da yeni bir yerel yönetim hamlesi başlatıyor. - ADANA