Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları Tutuklandı, Vekil Seçimleri 17 Haziran'da

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın yerine başkan vekili seçimlerinin 17 Haziran'da yapılacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklandı. İçişleri Bakanlığı oluruyla da Aydar ve Tekin geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı. Her iki belediye için başkan vekili seçimlerinin 17 Haziran 2025'te yapılacağı bildirildi.

Seyhan Belediye Meclisinin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 17 Haziran 2025 Salı günü saat 14.00'te Seyhan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda toplanması kararlaştırıldı. Ceyhan Belediye Meclisinin de, yeni belediye başkan vekilini belirlemek üzere 17 Haziran 2025 Salı günü saat 14.00'te Murat Göğebakan Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda toplanacağı ifade edildi. - ADANA