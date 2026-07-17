Sezaryen Doğum Oranları Tartışması - Son Dakika
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Sezaryen Doğum Oranları Tartışması

Sezaryen Doğum Oranları Tartışması
17.07.2026 11:06
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CHP'li Pala, Türkiye'de yüksek sezaryen oranlarının sorumlusunun sadece doktorlar olmadığını belirtti.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Türkiye'de sezaryen doğum oranlarının yüksekliğinin yalnızca kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına yüklenemeyeceğini söyledi.

Pala, Meclis'teki basın toplantısında, son dönemde doğum oranları ve sezaryen uygulamalarının sağlık gündeminin önemli başlıklarından biri haline geldiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), sezaryen doğum oranlarının tüm doğumlar içinde en fazla yüzde 15 seviyelerine kadar çıkabileceğini öngören açıklamalar yaptığını anlatan Pala, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 60'ın üzerine çıktığını dile getirdi.

Bu artışın temelinde 2003'te uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programı bulunduğunu iddia eden Pala, sezaryen doğum yönteminin tıbbi zorunluluk olmadıkça ne anne ne de bebek sağlığıyla ilgili olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) ülkeleri içerisinde en yüksek sezaryen doğum oranına sahip olduğunu savunan Pala, Sağlık Bakanlığının verilerine göre kamu hastanelerinde sezaryen oranının yaklaşık yüzde 50, özel hastanelerde ise yüzde 80 civarında olduğunu kaydetti.

Pala, Sağlık Bakanlığının, sezaryen oranlarının yüksekliğinin tek sorumlusu kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarıymış gibi hareket ettiğini ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Örneğin Sağlık Meslekleri Kurulunda geçenlerde alınan bir karar, bazı kadın hastalıkları ve doğum uzmanları meslektaşlarımızı 6 ay meslekten men eden ve mesleki yeterlilik eğitimi adı altında bir eğitime zorunlu kılan bir kararı karşımıza getirdi. Buradan açıkça söyleyeyim, bu hem tıp doktorlarını hem de kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarını değersizleştiren, saygısızlık ifade eden bir yaklaşımdır. Eğer bir tıp doktorunun, bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanının sezaryen doğum yaptırma kavramı içerisinde kendi inisiyatifine bağlı olarak bilimsel gereklilik dışında bir uygulama içinde olduğu, yine bilimsel kanıtlara göre ortaya konabiliyorsa elbette burada bir yaptırım uygulanabilir. Ama bunların dışında Türkiye'de sezaryen doğum oranlarını azaltmakla ilgili tek yaptırımın kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına doğru yönlendirilmesi asla kabul edilemez."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika Sezaryen Doğum Oranları Tartışması - Son Dakika

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