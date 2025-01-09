Sheinbaum'dan Trump'a Mizahi Tepki

Politika

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirme fikrini tiye alarak, " Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim" ifadelerini kullandı.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştireceği yönündeki açıklamamasına Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'dan karşılık geldi. Sheinbaum düzenlediği basın toplantısında, Meksika Körfezi'nin adının 1607'den beri uluslararası düzeyde tanındığını hatırlattı. Arkasındaki haritayı göstererek Kuzey Amerika isminin "Meksika Amerika'sı" olarak değiştirilmesini öneren Sheinbaum, "Neden Kuzey Amerika'ya 'Meksika Amerika'sı' demiyoruz? Kulağa hoş geliyor, değil mi? Bunu Apatzingan (Meksika) Anayasası'na göre tartışabiliriz. O zaman Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim" ifadelerini kullandı. Sheinbaum ayrıca Trump'ın iddia ettiği gibi Meksika'nın "karteller tarafından yönetilmediğini" belirterek, "Meksika'yı halk yönetiyor" dedi. - MEXİCO CİTY