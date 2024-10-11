Sibel Suiçmez: Çocuk Evliliklerine Son Verilmeli - Son Dakika
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Politika

Sibel Suiçmez: Çocuk Evliliklerine Son Verilmeli

CHP'li Suiçmez, çocuk yaşta evliliklerin ciddi sorun olduğunu ve önlem alınması gerektiğini vurguladı.

11.10.2024 16:46
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Çocuk yaşta ve zorla evlilikler bir an önce önlem alınması gereken ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün Dünya Kız Çocukları Günü olduğunu söyledi. Kız çocuklarının hem dünya hem Türkiye nüfusunun önemli bir kısmını oluşturduğunu belirten Suiçmez, Türkiye'de 11 milyonu aşkın kız çocuğu bulunduğunu anlattı.

"İktidarın, çocuk haklarını korumak ve yaşatmak için üzerine düşen görevi yerine getirmediğini" savunan Suiçmez, "Onlar her ne kadar, 'şunu yaptık, bunu yaptık' deseler de istatistikler her zaman doğruyu söyler. Bu konuda en fazla Milli Eğitim, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sınıfta kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Eğitim dışındaki çocuk sayısının son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını kaydeden Suiçmez, şöyle konuştu:

"Çocuk yaşta ve zorla evlilik özellikle kız çocuklarının eğitim hakkını ellerinden almaktadır. Erken evlilik, çocuk yaşta gebeliği ve buna bağlı riskleri arttırmakta, anne ve bebek ölümlerine yol açmaktadır. Erken evlilik, cinsel istismar ile çocuğa ve kadına yönelik şiddet oranını yükseltmektedir. Türkiye'de kız çocuklarının durumu incelendiğinde çocuk yaşta ve zorla evlilikler bir an önce önlem alınması gereken ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor."

Çocukların korunması, fırsat eşitliğinin sağlanması, çocuk yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi ile kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması için atılması gereken birçok ciddi ve etkin adım olduğuna işaret eden Suiçmez, "Kız çocuklarının savaş nedeniyle öldürülmediği, katledilmediği, hiçbir ayrımcılığa ve istismara maruz kalmadığı; zorla evlendirilmediği, çocuk işçi olarak çalıştırılmadığı, başta eğitim hakkı olmak üzere bütün çocuk haklarından eşit düzeyde yararlandığı bir dünya inşa etmek hedefiyle tüm kız çocuklarını 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde sevgiyle kucaklıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Sibel Suiçmez: Çocuk Evliliklerine Son Verilmeli - Son Dakika

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