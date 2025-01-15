Siber Güvenlik Kanunu Görüşmeleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Siber Güvenlik Kanunu Görüşmeleri Devam Ediyor

TBMM'de siber güvenlik kanunu teklifi üzerindeki görüşmeler sürmekte, yetki ve güvenilirlik vurgulanıyor.

15.01.2025 18:49
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TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda, kanun teklifinin tümü üzerine söz alan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, düzenlemeye ilişkin, "Siber güvenlik alanında geç de olsa bu düzenlemenin yapılmasını olumlu buluyoruz." dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de dünyanın dört bir yanında devletlerin, siber saldırılara karşı savunma hatlarını güçlendirmek için kapsamlı yasal düzenlemeler yaptığını, Türkiye'nin de bu alanda hızla adım atması ve dijital çağın getirdiği risklere karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

Kanun teklifinde, Siber Güvenlik Başkanlığına geniş yetkiler tanındığını belirten Genç, "Bu yetkilerin nasıl kullanılacağı, hangi sınırlar içinde kalacağı ve bireylerin mahremiyetine nasıl saygı gösterileceği açıkça belirlenmelidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, bazı milletvekillerinin, yurt dışından temin edilecek siber güvenlik ürün ve hizmetlerinin güvenilirliğine ilişkin sorularını yanıtladı.

Siber güvenlik faaliyetlerine ilişkin tamamen yerli ürün ve araçların kullanılmasının temel bir ilke olmasını istediklerini ancak bu alanda olgunlaşmış ürün ya da araçların olmayabileceğine dikkati çeken Tancan, şöyle konuştu:

"Eğer varsa ve muadiliyle aynı fonksiyonu sağlıyorsa öncelikli bu tercih edilecek. Zaten kurumun, siber güvenliği etkileyen yazılım, donanım ve ürünlere sertifikasyon ve akreditasyon verme gibi yetkisi ve görevi de var. Bunu sadece yerli ürünler için değil yabancı menşeli ürünler için de yapabilir. Siber güvenlik alanında ülke güvenliğini tehdit edecek, riske atabilecek yabancı menşeli ürünler, akreditasyon verilmediği takdirde kamuda ve kritik altyapılarda kullanılmayacaktır."

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, siber güvenliğin her ne kadar savunma sanayisi ile ilişkilendirilse de çok daha geniş bir ekosisteme sahip olan bilişim sektörünün altında yer alan sivil bir ticari sektör olduğunu vurguladı.

Türkiye'de binden fazla yerli siber güvenlik firmasında halihazırda 50 bini aşkın çalışan ve 100 binden fazla kurumsal müşteri bulunduğunu ifade eden Barut, "Bu düzenlemeyi, milli güvenlik, kamu düzeni, kritik altyapıların siber tehditlere korunması açısından tarihi bir adım olarak nitelemekte ve desteklemekteyiz." dedi.

Komisyonda, teklif maddelerinin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

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