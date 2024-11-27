Siber Savunma Başkanlığı Kuruluyor

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siber Savunma Başkanlığının kurulması ile ilgili, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gerekiyor. Her ikisi konusunda da hazırlıklarımız epeyce olgunlaşmış durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM grup toplantısından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz, Siber Savunma Başkanlığının kurulması ile ilgili, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gerekiyor. Her ikisi konusunda da hazırlıklarımız epeyce olgunlaşmış durumda. Şu anda epeyce yoğunluk var meclisimizde. Meclisimizin uygun olduğu bir takvimde gündeme gelecektir. Biraz meclisin takvimine bağlı" açıklamasında bulundu. - ANKARA