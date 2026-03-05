Siber Suçlarla Mücadele ve Çocuk Koruma - Son Dakika
Siber Suçlarla Mücadele ve Çocuk Koruma

05.03.2026 18:32
TBMM Komisyonu'nda siber suçlar ve çocukları koruma önlemleri konuşuldu, cezaların artırılması önerildi.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından sunum yapıldı.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplandı.

3. Sınıf Emniyet Müdürü Erden Şahin, toplantıda yaptığı sunumda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Daire Başkanlığındaki birimler ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Şahin, çevrim içi dolandırıcılık, yasa dışı bahisle mücadele, çocukların müstehcen görüntülerinin paylaşılması konularında çalıştıklarını anlattı.

Şahin, çocuklara karşı işlenen suçlarda cezaların artırılmasını istedi.

Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, siber suç sorununun sosyal bilimler açısından zorluklarına değindi.

Toplumların her an değiştiğini, bu arada da bazılarının telef olduğunu ifade eden Odabaşı, "Bizim derdimiz bu çocukları korumak, bir şekilde bu işlerden alıkoymak. Onun için, tamamen teknolojik olan suçlar, onlar bilişim suçları ve siber suçlar. Bizim işimiz daha zor, teknolojiyle kolaylaşan suçlar ve buradaki hedef de maalesef zaaflar." diye konuştu.

Çocuklar için siber suçlar konusundaki tehlikelere işaret eden Odabaşı, 17 yaş altı çocukların uygunsuz sitelerdeki içeriğe ulaşabilmesini eleştirdi.

Çocuklar için yapılacak en önemli şeyin sınır koymak olduğunu vurgulayan Odabaşı, dijitalde manipülasyon ve ikna yoluyla suça itilen çocukların bulunduğunu dile getirdi.

Kadınların iş hayatına atılmasının "muhteşem bir olay" olduğunu ancak onlar için aynı anda toplumsal refahın geliştirilemediğini savunan Odabaşı, Türkiye'de yıllarca "batı orijinli" yaşandığını, yaşanan toplumsal olayların da ailenin çocuk üzerindeki kontrolünü değiştirdiğini ileri sürdü.

Odabaşı, "Dijitalde bir sorun oluyorsa toplumun başka yerlerine bakmak lazım. Bunlar yansıma ağrıları. Her şeyi dijitalleşmeye vermeyelim. Dijitalleşme kötü bir şey değil, güzel bir şey, bir dolu avantajıyla beraber geliyor, kolaylıklarıyla beraber geliyor ancak ne var ki toplum olarak buna hazırlıklı olmamız gereken konularla geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

