Sıfır Atık Forumu COP31 Öncesi Büyük Etkinlik

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Washington DC'deki Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ve Sıfır Atık Forumu hazırlıklarına değinerek, "Sıfır Atık Forumu, COP31 öncesi Türkiye'de ve dünyada yapılan en büyük çevre ve iklim toplantısı olacak" dedi.

ABD'nin başkenti Washington DC'deki Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda temaslarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) ve Sıfır Atık Forumu hazırlıklarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Ağırbaş, uluslararası platformlarda gerçek küresel sorunların daha fazla gündeme taşınması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin bu alanda yeni projelerle öncülük edeceğini ifade etti.

Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonu Washington'da anlatılıyor

Ağırbaş, toplantılar kapsamında yürüttükleri temaslara ilişkin açıklamasında, " Biz Dünya Bankası'nın düzenlemiş olduğu bahar toplantıları için ABD'nin başkenti Washington'dayız. Bu bağlamda biliyorsunuz bu yıl ülkemizde iki farklı önemli etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Bir tanesi Haziran ayında düzenleyeceğimiz Sıfır Atık Forumu. Sıfır Atık Forumu'nun ana paydaşlarından bir tanesi Dünya Bankası. Dünya Bankası ile bu konuda beraber çalışıyoruz. Yine aynı zamanda biz Kasım ayında Türkiye'de COP31'i düzenliyor olacağız. Ben de COP31'in yüksek düzeyli iklim şampiyonu olarak görev yapıyorum. Dünya Bankası'ndaki görüşmelerimiz yaklaşık 5 gün sürüyor. Burada 5'ten fazla oturumda konuşmacı olarak yer alıyoruz. Bununla beraber 30'dan fazla ikili görüşme gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası platformlarda Türkiye'ye yoğun ilgi var"

Uluslararası toplantılarda Türkiye'ye gösterilen ilgiye dikkat çeken Ağırbaş, "Yine Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlemiş olduğu üst düzey bir oturumun açılış konuşmasını biz yaptık. Yine bununla beraber Atlantik Konseyi'nin bir toplantısının kapanış konuşmasını biz yapıyoruz. Burada Türkiye'ye karşı çok ciddi bir ilgi ve teveccüh var. 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde ve liderliğinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi bugün artık kıtaları aştı. Dünyanın 193 ülkesinde karşılık buldu ve biz Dünya Bankası tarafından özel bir davetle buraya geldik" ifadelerini kullandı.

"Dünya Bankası ile yeni projeler yolda"

Dünya Bankası ile yürütülen iş birlikleri konusunda bilgi veren Ağırbaş, "İlk geldiğimiz gün Dünya Bankası'ndan 15 kişiden fazla bir katılımla 5 saati aşan bir toplantı gerçekleştirdik. O toplantıda sıfır atık formunu, sıfır atık vakfının çalışmalarını değerlendirdik ve önümüzdeki süreçte COP31 bağlamında Dünya Bankası ile beraber dünyaya yeni projeler duyuracağız, yeni inisiyatifler duyuracağız. Çünkü Türkiye'nin sıfır atık projesi ile beraber ciddi bir markası oluştu ve ciddi bir bu anlamda tecrübesi oluştu" dedi.

Uluslararası platformlarda ele alınan konulara değinen Ağırbaş, "Bizler de dünyanın gerçek problemlerine artık odaklanmak istiyoruz. Uluslararası toplantılarda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ne yazık ki uluslararası toplantılarda toplumların gerçek gündemleri konuşulmuyor. Biz gerçek gündemleri konuşulsun istiyoruz. Yoksulluk konuşulsun istiyoruz. Açlık krizi, susuzluk krizi, savaşlar konuşulsun istiyoruz. Dünyada atılan bombaların çevreye verdiği zararlar konuşulsun istiyoruz. Konuşmalarımızın hepsinde de bunlara yer veriyoruz. Küresel adalet çağrımızı yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sıfır Atık Forumu küresel ölçekte büyük katılımla yapılacak"

Sıfır Atık Forumu'nun kapsamına ilişkin bilgi veren Ağırbaş, "Bu bağlamda milletimizin desteğiyle dünyada bir dönüşüme öncülük edeceğimize biz inanıyoruz. Tabii Sıfır Atık Vakfı olarak düzenlediğimiz sıfır atık formuna 150'den fazla ülke katılacak. Bunu biz Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler'le (BM), 10'dan fazla organizasyonla beraber yapıyoruz. Yüzden fazla bakanın katılmasını bekliyoruz. Beş binden fazla katılım bekliyoruz. Dünyadaki COP'tan sonra en büyük çevre etkinliği ve kendi alanında yani sıfır atık alanındaki ise en büyük etkinlik. Orada alınan kararlar dünyada artık değerlendiriliyor ve dünya tarafından takip ediliyor. Önümüzdeki süreçte de kamuoyumuzla yeni projelerimizi paylaşıyor olacağız. Dünya Bankası'ndan selamlar diliyorum" dedi.

"COP31 öncesi en büyük toplantı İstanbul'da yapılacak"

COP31 öncesi yapılacak hazırlıklara değinen Ağırbaş, "COP31 öncesi en büyük toplantıyı İstanbul'da yapacağız. Sıfır Atık Forumu COP31 öncesi Türkiye'de ve dünyada yapılan en büyük çevre ve iklim toplantısı olacak. Biz zaten bu yıl ki temayı Antalya'ya giden yol olarak belirledik. Burada biz Antalya sürecini tartışacağız. COP31'de dünyaya deklare edeceğimiz konuları tartışacağız ve oradaki yapacağımız çalışmaların hazırlığı niteliğinde bir toplantı olacak. Sıfır Atık Vakfı olarak Dünya Bankası ile güçlü bir işbirliğimiz var. Yine Sıfır Atık Forumu'nda bazı yeni çalışmaları duyuracağız ve COP31 bağlamında da çalışmalarımıza start vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Afrika temasları ve küresel sorumluluk vurgusu"

Son olarak uluslararası temaslarına değinen Ağırbaş, "Geçtiğimiz günlerde Afrika'da, Kenya'da, Nairobi'deydim. Orada gecekondu mahallelerini gezdim. Biliyorsunuz ne yazık ki o gecekondu mahallesine uzun zamandır giden bir beyaz insan olmamış. Ben yüksek düzeyli iklim şampiyonu olarak gecekondu mahallesinde bir toplantı düzenledim. Oradaki insanların sorunlarını dinledim. Oradaki insanların sorunlarını bu uluslararası platformda da anlatıyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde Nairobi'de düzenlenen Afrika Kentsel Forumu'na katıldım. Afrika'nın bütün ülkelerinden bakanlar oradaydı, liderler oradaydı. Orada da çeşitli bakanların ve liderlerin bizden talepleri vardı. O talepleri Dünya Bankası yetkilileriyle görüştük ve somut adımlar atılmasıyla alakalı girişimlerde bulunduk. Tabii Türkiye olarak bizim sorumluluğumuz sadece kendi ülkemizden ibaret değil. Dünyadaki bütün mazlumların sesi olmak istiyoruz. Dünyadaki bütün halkların savunuculuğunu yapmak istiyoruz. COP 31'i de farklı grupların, dezavantajlı grupların sesini duyurması için iyi bir platform olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Küresel ekonominin en önemli buluşmalarından biri olarak kabul edilen IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nın, dünya genelinden maliye bakanları, merkez bankası başkanları ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirdiği biliniyor. Toplantılarda Türkiye'nin çevre ve iklim alanındaki projeleri de öne çıkarken, COP31 süreci ve Sıfır Atık Forumu hazırlıkları uluslararası paydaşlarla ele alındı. - WASHINGTON