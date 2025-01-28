Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a Terör Suçundan Hapis Cezası - Son Dakika
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Politika

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a Terör Suçundan Hapis Cezası

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş\'a Terör Suçundan Hapis Cezası

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Müvekkillerinin beraatini talep eden avukatları, mahkeme kararına itiraz edebilir.

28.01.2025 12:00  Güncelleme: 12:05
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Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Alağaş katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş belirtti.

Alağaş'ın avukatları savunmalarında, müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a Terör Suçundan Hapis Cezası - Son Dakika

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