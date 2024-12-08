Siirt'te Esad rejiminin düşüşünü kutlayan Suriyeliler sokağa döküldü - Son Dakika
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Politika

Siirt'te Esad rejiminin düşüşünü kutlayan Suriyeliler sokağa döküldü

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Siirt'te Esad rejiminin düşüşünü kutlayan Suriyeliler sokağa döküldü Suriye'de Esad rejiminin son bulması, Siirt'te yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı.

08.12.2024 17:51
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Siirt'te Esad rejiminin düşüşünü kutlayan Suriyeliler sokağa döküldü

SİİRT - Suriye'de Esad rejiminin son bulması, Siirt'te yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında toplanan binlerce Suriyeli, muhaliflerin zaferini kutladı.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi Siirt'te yaşayan Suriyeliler tarafından coşkuyla kutlandı. 7'den 70'e onlarca Suriyeli 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında Türk ve Suriye bayrakları ile Esad'ın gidişini kutladı.

Suriye'ye biran önce gitmek istediklerini belirten Adil Al Ubeyd; Deyrizor'dan geldiğini ve 2014 yılından itibaren Türkiye'de olduğunu belirtti. Ubeyd; İlk Önce İstanbul'da yaşadım. Ondan sonra Malatya'da yaşarken deprem oldu. Sonra Siirt'e geldim. 1 senedir Siirt'teyim. Biz 2014 yılında Suriye'den yani savaştan kaçtık buraya geldik. Şu anda biz çok memnunuz. Türkiye bizi aldı bize iyi baktı. 13 yıllık bekleyişimizin ardından kazandık. Yaklaşık olarak 1 milyon şehit verdik. Bütün Suriyeliler şu anda Suriye'ye gitmek için bekliyor. Ama şu anda savaş devam ediyor. Bir ay iki aydan sonra biz yavaş yavaş gideceğiz." dedi.

13 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirten Alaattin Cuma ise; "Savaş başladığında hemen buraya geldik. Savaştan kaçtık, Esad'dan kaçtık, bombalardan kaçtık. Şu an çok mutluyuz, ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Türkiye'ye teşekkür ederiz. Ben mühendisim, son sınıfım savaş bitti. Hepimiz Suriye'yi yeniden tamir edeceğiz. Yeniden yavaş yavaş yeniden kalkındıracağız İnşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Siirt'te Esad rejiminin düşüşünü kutlayan Suriyeliler sokağa döküldü - Son Dakika

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