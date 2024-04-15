Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın başkanlığında, 2024 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilde gerçekleştirilen yatırımların durumu değerlendirilirken, tamamlanan projelerin yanı sıra devam eden, ihale aşamasında olan ve henüz başlanamayan projelerin durumu da ele alındı.

15.04.2024 17:01  Güncelleme: 17:05
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Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın başkanlığında, 2024 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Vali Kemal Kızılkaya, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi ve çalışmalarının koordine edilmesini, yatırımların vatandaşların hizmetine hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasını amaçladıklarını belirterek, "İl genelinde Nisan 2024 itibariyle 127 projede çalışmalar devam etmektedir. Bu projelerin toplam bedeli 44 milyar 500 milyon liradır. Söz konusu projelere ayrılan ödenek 5 milyar 616 milyon 857 bin lira olup, şu ana kadar 283 milyon 157 bin lira harcama yapılmıştır. Toplantının ilimiz yatırımları açısından hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantıda, ilde gerçekleştirilen yatırımların durumu değerlendirilirken, tamamlanan projelerin yanı sıra devam eden, ihale aşamasında olan ve henüz başlanamayan projelerin durumu da ele alındı. Siirt Valiliği Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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