Silah ve Çakar Cezaları Artıyor

Politika

KANUN TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ

TBMM İçişleri Komisyonu toplantısında, ruhsatsız silah ve araçlarda 'yetkisiz çakar' kullanımında idari para cezalarının artırılmasını öngören, 'Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yaklaşık 10 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi. Kanun teklifi, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Komisyon toplantısında kanun teklifinin tümü üzerinde milletvekillerinin görüş ve önerilerinin açıklanmasının ardından teklifin maddelerine geçildi.

Kaymakam adaylarının mesleğe alınmasının usul ve esasları yeniden belirlenecek teklifte; kaymakam adaylarının mesleğe alınması ile ilgili hükümlerinin uygulama usul ve esasları, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik kapsamına alınacak ve Mülki idare amirlerinin İçişleri Bakanlığı bağlı kuruluşları ile diğer kurumlarda geçen hizmet süreleri, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında geçen hizmet süresi hesabına dahil edilecek. 1700 sayılı Kanunun 8'inci maddesini düzenleyen teklifin 3'üncü maddesi ile mülkiye müfettişlerinin kimler arasından atanacağına ve teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma görevlerinin mülkiye müfettişleri tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınacak ve yetkileri düzenlenecek.

KURUSIKI SİLAHLARIN GERÇEK SİLAH HALİNE GETİRİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Teklifin 7, 11 ve 12'nci maddeleriyle, ateşli silahlara ait ana veya balistik önemi haiz parça kapsamına alınarak; bu parçaların yasa dışı yollarla ülkeye sokulması, üretilmesi, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması fiilleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi, kurusıkı silahların gerçek silah haline getirilmesinin önüne geçilmesi ve kısa dönem ikamet izni verilmesine esas olacak taşınmazın niteliği ve değerinin kısa dönem ikamet iznine ilişkin düzenleme komisyonda kabul edildi. Teklifin 32'nci maddesiyle; kısa dönem ikamet izni verilmesine esas olacak taşınmazın niteliği ve değerinin Bakanlıkça belirlenmesi düzenlenerek karışıklıkların giderilmesi ve kısa dönem ikamet izninin reddi veya iptaline ilişkin davaların kısa sürede sonuçlanması, mahkemelerin iş yükünün azaltılması, vekalet ücreti bakımından oluşan kamu zararının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Teklifin 39, 40, 41, 42 ve 43'üncü maddeleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma koşulları, görev ve yetkileri düzenleniyor. 42'nci maddeyle bekçilerin; kişilerin yaşamını tehlikeye sokabilecek bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kişiler üzerinde yoklama suretiyle el ile dıştan kontrol yapabileceği ve araçların dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilmesinin önü açılacak.

TEKLİFE İKİ MADDE EKLENDİ

Teklifin 5'inci maddesinden sonra gelmek üzere AK Partili milletvekillerinin verdiği değişiklik önergesiyle şu madde eklendi:

"4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 86'ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan '1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu' ibaresi '2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun' şeklinde değiştirilmiş, birinci fikradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve mevcut üçüncü fıkrasında yer alan 'verilen' ibaresinden sonra gelmek üzere 'madalya ve' ibaresi eklenmiştir. 'Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden kendisine tevdi edilen görevleri cesaret, feragat, kahramanlık veya üstün başarı ile yerine getirenlere İçişleri Bakanı tarafından aşağıda isimleri yazılı madalyalar verilebilir: Emniyet Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Emniyet Şeref Madalyası, Emniyet Üstün Hizmet Madalyası.'"

Teklifin 18'inci maddesinden sonra gelmek üzere ise yine AK Partili milletvekillerinin verdiği değişiklik önergesiyle şu madde eklendi:

"2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun ek 10'uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan 'astsubay ve sözleşmeli astsubay statüsündeki personelin' ibaresi 'astsubay, sözleşmeli astsubay ve öğrenciler ile bunların adaylarının' şeklinde değiştirilmiştir. Durumları birinci fıkra hükümlerine uyanlardan mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya sağlık sebebi hariç her ne suretle olursa olsun ilişiği kesilenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen; öğrenci, subay ve/veya astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının iki katını, bu Kanunun 21'inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler ile 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar belirlenen masrafların dört katını yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak öderler."

Taha AYHAN/ ANKARA,