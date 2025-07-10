Şile Belediyesi\'nin \'rüşvet\' soruşturmasında tanık ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gece saatlerinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

TANIKLARIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken bazı tanıkların ifadeleri ortaya çıktı. Soruşturma ihbarlar üzerine başlatıldığı öğrenilirken, biri gizli toplam 6 tanığın olduğu bilgisine ulaşıldı.

"CHP'Lİ OLARAK VİCDANIMA DOKUNDU, YEDİREMEDİM"

Tanık olarak ifade veren bir iş insanı, "Ben babadan CHP'liyim, CHP gelince bazı şeylerin düzeleceğine inandım. CHP'li belediyenin gelmesiyle birlikte usulsüzlük olmayacağını düşünüyordum. Ancak aynı görüşte olan bir arkadaşım ile birlikte bizden para istenmeye başlayınca bir CHP'li olarak vicdanıma dokundu, bu durumu kendime yediremedim" dedi.

"300 BİN LİRA RÜŞVET VERİLDİĞİNE BİZZAT ŞAHİDİM"

Tanık ifadesinin devamında, "Vatandaşlık görevi yapmak için müracaatta bulundum. Yaklaşık bir yıl önce Özgür Kabadayı'nın seçilmesiyle birlikte benle aynı inşaat işi yapan arkadaşım, bir iskanın alımı için, benim ofisimde 300 bin TL parayı rüşvet verdi. Ben bizzat şahidim" diye konuştu.

"BELEDİYEYE 8 MİLYON TL RÜŞVET VERDİM"

Diğer iş insanı tanık ise, bir otel inşaatı ruhsatı için belediyeye 8 milyon TL rüşvet verdiğini ifade etti.