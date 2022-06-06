Silvan AK Parti ilçe teşkilatının CHP'ye katıldı iddialarına yalanlama - Son Dakika
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Silvan AK Parti ilçe teşkilatının CHP'ye katıldı iddialarına yalanlama

06.06.2022 14:07
Silvan AK Parti ilçe teşkilatının CHP'ye katıldı iddialarına yalanlama

Diyarbakır'ın Silvan AK Parti ilçe teşkilatının CHP'ye katıldığı iddialarına ilişkin ilçe teşkilatından açıklama yapıldı.

Diyarbakır'ın Silvan AK Parti ilçe teşkilatının CHP'ye katıldığı iddialarına ilişkin ilçe teşkilatından açıklama yapıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Silvan ilçe teşkilatı son zamanlarda muhalif basın yayın ve sosyal medyasında "Silvan AK Parti ilçe teşkilatının topluca istifa edip CHP'ye katıldığı" haberlerini yalanladı. İlçe teşkilatından yapılan açıklamada, "Silvan AK Parti 6. Olağan Genel Kurulu'nda yönetime seçilmiş olan Siyasi ve Hukuk Başkanı Hikmet Ceyhan, Seçim İşleri Başkanı Mehmet Eşref Orak, Tanıtım ve Medya Başkanı Mehmet Salih Toy, Yerel Yönetimler Başkanı Uğur Topgüç, İdari ve Mali İşler Başkanı Mustafa Yürter, Halkla İlişkiler Başkanı Bayram Gökalp, İlçe Sekreteri Ümit Nurbaki, Yönetim Kurulu Üyesi Beytullah Işiktaş, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Simpil olarak açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Bizler, AK Parti'de dönem dönem değişik görevler almış ve en son 6. olağan kongrede Silvan AK Parti ilçe yönetiminde görev almış 7. olağan kongrede görevi alan arkadaşlarımıza görevi aldığımız günkü heyecan ve samimiyetle devrettik. Siyasi partilerdeki olağan bu durum karşısında hiçbir zaman partimizden ayrılmadık, darılmadık, kırılmadık. Partimizden istifa etmeyi hiç düşünmedik" dedi.

Açıklamada, "Bizler, partimizde birer nefer olarak üzerimize düşecek her türlü hizmete daima hazır olduk. Çünkü bizler partimize mevki, makam, menfaat ve konjonktüre göre değil, dava inancı ve istikametin doğru olduğu inancı ile Recep Tayyip Eroğan'ın liderliğine sadakatle bağlıyız.

Cumhuriyetin kurulmasından bu güne kadar Müslüman halkımızın ve Kürt sorunu başta olmak üzere tüm ekonomik sosyal sorunların kaynağı olan CHP'ye geçmemiz inançlarımız gereği mümkün değildir. Böyle bir imayı dahi hakaret sayarız" denildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Silvan AK Parti ilçe teşkilatının CHP'ye katıldı iddialarına yalanlama - Son Dakika

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