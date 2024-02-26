Simav\'da Siyasi Partiler Yaren Ekibinin Konuğu Oldu

Kütahya'nın Simav İlçesi, Türkiye'ye örnek olacak organizasyona imza attı.
Türkiye genelinde tüm siyasi partiler 31 Mart 2024 Yel Yönetimler seçimlerine hazırlanırken siyasi Partiler birbirleri ile yarışır iken ve birleri hakkında konuşurken Simav İlçesindeki tüm siyasi Parti İlçe Başkanları ve Belediye Başkan adayları Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yareninin konuğu oldu.
Simav'ın sürdürülen geleneklerinden birisi olması yanı sıra UNESCO'nun, dünya üzerinde yaşatılan kültür varlıkları listesine dahil ettiği Yarencilik geleneği, Simav'da bir ilkin yaşanmasına neden oldu. 31 Mart yerel seçimleri için bir yarış içinde bulunan ilçedeki siyasi partilerin İlçe başkan ve belediye başkanı adayları Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yaren ekibinin sezon açılışı gününe özel konuğu oldular.
Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, AK Parti Simav İlçe Başkanı Orhan Akboğa, Belediye Başkanı Adayı Ahmet Kulat, CHP Belediye Başkanı Adayı Bünyamin Kısa, MHP İlçe Belediye Başkanı Adayı Kübra Tekel Aktulun, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı İskender Özdağ ve partinin yöneticilerinden Kemal Kamer, BBP Belediye Başkan Adayı Hasan Basri İnan, partinin ilçe başkanı Gökhan İyiyapıcı, Demokrat Parti İlçe Başkanı Mustafa Baki, Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Muhammed Zahit Girgin, konuk oldukları Yaren evinde hem kendilerini tüm yaren üyelerine tanıtma fırsatını yakaladılar hem de yeni dönemin Yaren topluluğuna hayırlı olması temennisinde bulundular.
Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yaren ekibinin sezon açılışında bir konuşma yapan Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yarenbaşısı Rıza Mert, "2024 sezonunun ilk yaren açılışı ve yemin töreninin olduğu bir akşamda davetimizi kırmayarak, siyaseti kapımızda bırakıp bizlere kendilerini tanıtan başkanlara ve başkan adaylarına Yarenim adına teşekkür eder, başarılar dilerim" dedi.
Yarencilik geleneğinin en önemli kurallarının başında "Yarende siyaset yapmak yasaktır" kuralının olduğuna da dikkat çeken Mert, "Her partinin ve adayının Simav'ı bir adım öteye götüreceğine, bizler gibi gelenekleri sürdüren sivil toplum kuruluşlarına da geleneksel desteklerini sürdüreceklerine şüphemiz yoktur. Sarı ve Mor Zeybekler Yareni olarak Simav'ın Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan bir arada olmamıza katkı sağlayan ve davete icabet eden herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - KÜTAHYA
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