Şimşek\'ten Huzur ve İstikrar Vurgusu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, " Türkiye'de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "'Terörsüz Türkiye' süreci ile ülkemiz, artık tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracaktır. Türkiye'de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı" ifadelerini kullandı.