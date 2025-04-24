Şimşek ve Bessent Siyasi İlişkileri Görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Washington'u ziyaret etmekte olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Simsek bugün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşmüştür. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı ve yapıcı bir havada gerçeklesen görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump tarafından ortaya konan ortak siyasi irade uyarınca Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olarak ilerletilmesi imkanları üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, tarafımızca yatırım ve ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarındaki iş birliği fırsatlarına değinilmiş, savunma sanayi alanında iş birliğinin geliştirilmesini teminen mevcut kısıtlamaların kaldırılmasının önemi vurgulanmıştır. Türkiye'de yürütülen ekonomik istikrar programı hakkında bilgi verilmiştir" denildi.

Görüşmede ayrıca, bölgesel barış ve istikrarın tesisi için Türkiye ve ABD tarafından atılabilecek adımların ele alındığı belirtilerek, "Bu bağlamda, tarafımızca Suriye'ye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması lüzumuna işaret edilmiş, Ukrayna'da ateşkes sağlanması ve barışa ulaşılması için Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar izah edilmiştir" ifadelerine yer verildi.