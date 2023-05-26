"Sinan Oğan'ın yeğeniyim" dedi verdiği röportajla gündem yarattı! Sonrası daha bomba - Son Dakika
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"Sinan Oğan'ın yeğeniyim" dedi verdiği röportajla gündem yarattı! Sonrası daha bomba

"Sinan Oğan'ın yeğeniyim" dedi verdiği röportajla gündem yarattı! Sonrası daha bomba

26.05.2023 09:33

2. tur seçimleri öncesinde yapılan sokak röportajı büyük ses getirdi. Mikrofon uzatılan bir genç, Sinan Oğan'ın öz yeğeni olduğunu belirtip ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararı alan 'dayısının' yanlış yaptığını düşündüğünü ve Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı. Herkesin "Duyduklarımız doğru muydu?" dediği dakikalarda sosyal medya hesabından "Şakasına söyledim Sinan Oğan dayım değil" paylaşımı yapan gence, Sinan Oğan da yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri öncesinde yapılan bir sokak röportajında, mikrofon uzatılan genç 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranına ulaşan Sinan Oğan'ın öz yeğeni olduğunu iddia etti.

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERECEĞİM"

"Dayısının" ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararından hoşnut olmadığını belirten genç, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı.

'Sinan Oğan'ın yeğeniyim' dedi verdiği röportajla gündem yarattı! Sonrası daha bomba

RÖPORTAJ SOSYAL MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİ

Gencin mikrofona yaptığı açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, herkesin "Duyduklarımız doğru muydu?" dediği anlarda adı Emir Kalkan olduğu öğrenilen şahıs Twitter hesabından konuya açıklık getirdi.

"SİNAN OĞAN DAYIM DEĞİL, ŞAKA YAPTIM"

Şaka yaptığını ifade eden Kalkan, sosyal medya hesabından röportaja ait görüntüleri paylaşarak "Sinan Oğan dayım değil. Yayılmasın, kimse zarar görmesin" ifadelerini kullandı.

'Sinan Oğan'ın yeğeniyim' dedi verdiği röportajla gündem yarattı! Sonrası daha bomba

SİNAN OĞAN DA KAYITSIZ KALMADI

Gencin paylaşımına Sinan Oğan da kayıtsız kalmadı. Paylaşımı alıntılayan Oğan, "Bir sürü insanı trollemiş, madara etmişsin yeğen :)" dedi.

'Sinan Oğan'ın yeğeniyim' dedi verdiği röportajla gündem yarattı! Sonrası daha bomba
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Sosyal Medya, Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Sinan Oğan'ın yeğeniyim' dedi verdiği röportajla gündem yarattı! Sonrası daha bomba - Son Dakika


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