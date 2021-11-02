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Sincik'teki depremzedelere konut müjdesi - Son Dakika

Sincik'teki depremzedelere konut müjdesi

02.11.2021 16:01
Sincik'teki depremzedelere konut müjdesi

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sincik ilçesindeki depremzedelere konut müjdesi verdi.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sincik ilçesindeki depremzedelere konut müjdesi verdi.

Milletvekili Ahmet Aydın, 24 Ocak 2020 tarihinde Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Sincikli depremzedeler için konut ihalesinin yapıldığını açıkladı.

Aydın, "Geçtiğimiz yıl Elazığ'da meydana gelen depremde Sincik ilçemizde etkilenmiş, AFAD tarafından yapılan incelemelerde 250 vatandaşımıza ait evin ağır hasarlı olduğu tespit edilmişti. Evi ağır hasarlı olan vatandaşlarımızdan kendi köylerinde uygun yeri bulunmayan, ya da ilçe merkezinde konut yaptırmak isteyen 172 hak sahibi için TOKİ tarafından Sincik ilçe merkezinde konut yapımı için fizibilite çalışmaları yapılmış uygun yer tespit edilmişti. TOKİ tarafından yapılması planlanan 172 adet depremzede konutu için 6 Ekim tarihinde ihalesi yapıldı. İnşallah en kısa zamanda konutların yapımını tamamlayıp, depremzede vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermiş olacağız. Sincikli hemşehrilerime hayırlı olsun" dedi. - ADIYAMAN

Sincik'teki depremzedelere konut müjdesi

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sincik'teki depremzedelere konut müjdesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sincik'teki depremzedelere konut müjdesi - Son Dakika
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