İmamoğlu\'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB\'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım

Politika

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken, olası bir seçimde cumhurbaşkanı adayının kim olacağı şimdiden konuşulmaya başlandı. Uzun süredir kulislerde olası bir erken seçim durumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı, İBB Başkanlığı'nı da Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a bırakacağı konuşuluyor. Bu dedikodular devam ederken gözlerin çevrildiği Dedetaş'tan sürpriz bir çıkış geldi.

"İSTANBUL'U YÖNETMEYE HAZIRIM"

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirildiği Paris'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'un tanıtımı için düzenlenen "İstanbul Evi" etkinliğinde yer alan Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, Habertürk yazarı Oray Eğin'e röportaj verdi. Bu röportajda Eğin, Dedetaş'a "İstanbul Belediye Başkanı olmaya hazır mısınız?" sorusunu yöneltti. Dedetaş bu soruya "Gayet hazırım" yanıtını verdi.

İMAMOĞLU İLE SÜREKLİ DİP DİBEYDİ

Etkinlik boyunca Sinem Dedetaş'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sürekli yan yana olması da dikkatlerden kaçmadı.