İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım

İmamoğlu\'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB\'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım

Olası bir erken seçim durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki koltuğunu bırakmayı düşündüğü Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Bir buçuk sene sonra İBB Başkanı olmaya hazır mısınız?" sorusuna "Gayet hazırım" yanıtını verdi.

09.08.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken, olası bir seçimde cumhurbaşkanı adayının kim olacağı şimdiden konuşulmaya başlandı. Uzun süredir kulislerde olası bir erken seçim durumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı, İBB Başkanlığı'nı da Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a bırakacağı konuşuluyor. Bu dedikodular devam ederken gözlerin çevrildiği Dedetaş'tan sürpriz bir çıkış geldi.

Sinem Dedetaş, İBB adaylığı için göz kırptı: Gayet hazırım

"İSTANBUL'U YÖNETMEYE HAZIRIM"

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirildiği Paris'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'un tanıtımı için düzenlenen "İstanbul Evi" etkinliğinde yer alan Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, Habertürk yazarı Oray Eğin'e röportaj verdi. Bu röportajda Eğin, Dedetaş'a "İstanbul Belediye Başkanı olmaya hazır mısınız?" sorusunu yöneltti. Dedetaş bu soruya "Gayet hazırım" yanıtını verdi.

Sinem Dedetaş, İBB adaylığı için göz kırptı: Gayet hazırım

İMAMOĞLU İLE SÜREKLİ DİP DİBEYDİ

Etkinlik boyunca Sinem Dedetaş'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sürekli yan yana olması da dikkatlerden kaçmadı.

Ekrem İmamoğlu, Sinem Dedetaş, Üsküdar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Serkan Çağlar: Evet Üsküdar mükemmel oldu sayende her yer berbat . Şimdi de İstanbul'da sıra 212 73 Yanıtla
  • Gökhan Sarıkaya: Sen önce üaküdarı yönet bir görelim bakalım 204 55 Yanıtla
  • Ibo Türkkan: AKP 100 kat iyidir 115 59 Yanıtla
  • bülent C.: Hayaller paris , eğlence şahane , Emekliler kuyrukta 10 bin bekliyor. İstanbul un parası Pariste 129 19 Yanıtla
  • Ercan KARABACAK: Sen kim cumhurbaşkanı olmak kim uyanın artık rüyadan……. 116 25 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL: bir iş yapmaya gerek yok. her tarafa bir şirine gülüşü ile güzelliği yeter nasılsa! 96 24 Yanıtla
  • Kemsl: 5 yıla yakın isim gereği başla şehirde yaşıyorum ve 1 haftalığına İstanbula staja geldim. İstanbul'a yazık olmuş.ilave hiç bir şey yapılmamış .turist bölgesinde insanlar üst üste ilerliyor ve orda kocaman çöp kamyonu çöp almaya geliyor. tek bir şey sevdim ,Eminönü sahilini yuları doğru duzeltmisler, başka fa bir şey göremedim. o seçim zamanı günlük videolar birer yalanmış! 97 16 Yanıtla
  • Emr e: Emekliler hazır 10 bin kuyruğundan dağılmadan Sandığı da getirin 64 20 Yanıtla
  • Ender Koçak: Ekrem bey bağimsizlıgını ilan etti.. CHP. yi istediği gibi yönetiyor resmen 67 12 Yanıtla
  • ferhat eser: demekki ekrem imamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını açıklıycak yer değişimi var sanırım 59 17 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

13:11 Erdoğan’ın transfer planı ortaya çıktı İYİ Parti’den istifa eden 3 vekil AK Parti’ye geçecek Erdoğan'ın transfer planı ortaya çıktı! İYİ Parti'den istifa eden 3 vekil AK Parti'ye geçecek
12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:42:03. #1.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement