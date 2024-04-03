Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz Mazbatasını Aldı - Son Dakika
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Politika

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz Mazbatasını Aldı

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz Mazbatasını Aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Sinop Belediye Başkanı seçilen Metin Gürbüz, mazbatasını aldı. Gürbüz, göreve başlamak için hazır olduğunu belirtti.

03.04.2024 16:14  Güncelleme: 16:17
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Sinop Belediye Başkanı seçilen Metin Gürbüz, mazbatasını aldı.

CHP'den Sinop'un yeni belediye başkanı seçilen Metin Gürbüz beraberindeki eşi Özlem Gürbüz, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, İl Başkanı Av. Aykut Cem Yalçınkaya, Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak ile Sinop Adliyesine giderek Sinop İl Merkez İlçe Seçim Hakimi Eda Kalender'den mazbatasını teslim aldı.

Mazbatasını alan Başkan Metin Gürbüz yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki süreçte kentin sorunlarının çözümüne yönelik sahada birçok çalışma yapmıştık. Hem o projelerimizi hem de vaatlerimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Fakat bize mutluluk katan 2 tane 100 yıllık şey var. Bir de 3'üncüsü var. Bin tanesi Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılına başladık. Aynı zamanda partimizin de ikinci 100 yılı. Bu tarihi günde aynı zamanda bizim Kastamonu'dan ayrılarak il olmamızın da 100 yıllık bir kent geleneği var. Bu zaman içerisinde görev yapmış tüm belediye başkanlarıma teşekkür ederim" dedi.

Gürbüz, daha sonra Sinop Belediyesi binasında düzenlenen devir teslim töreni ile Barış Ayhan'dan görevi devraldı. Burada görevi devralan Metin Gürbüz, "Mazbatamızı aldık. Bugünden itibaren Sinoplulara hizmet edeceğiz. Barış Başkanıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Önceki dönem Belediye Başkanı Barış Ayhan ise "31 Mart akşamı bize çok güzel bir gece yaşattınız. İnanın uzun zamandan beri mutluluk gözyaşları döktük. Türkiye'nin bir çok yerinde hem sizin Sinop Belediye Başkanı seçilmeniz hem Türkiye'de partimizin 1'inci parti olması, Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunun çok büyük bir kısmının Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tarafından yönetiliyor olması bizim için bir gurur kaynağı" şeklinde konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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