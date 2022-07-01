Sinop CHP'deki toplu istifalar

Geçen gün parti yönetim kurulunun yarısından fazlasının istifasıyla başkanlıktan düşürülen Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Sinop İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel, olağanüstü kongrede yeniden aday olacağını söyledi.

CHP Sinop il teşkilatında 31 üyeden 1 başkan ve 16 üye toplu şekilde il başkanlığına istifasını vermesiyle parti tüzüğü gereği İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel ve il yönetim kurulu düştü. CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından eski il başkanı Kadir Yavuz ile birlikte 7 kişilik Geçici Kurul atandı. Yeni kurulun partiyi 45 gün içerisinde getireceği olağanüstü il kongresi ile seçilecek yeni başkanlığa düşürülen Yüksel, 13 üyesiyle birlikte yeniden aday olacağını açıkladı.

Yönetimin düşürüleceği tehdidi

Partililerin istifa süreciyle ilgili kendisine istifa etmesi aksi halde düşürüleceği tehdidinde bulunduklarını söyleyen Yüksel, "Bu istifa dilekçeleri bir dosya halinde toplu olarak 3 kişi tarafından bana getirilmiş, masama konmuş ve il başkanlığından istifam talep edilmiş, istifa etmemem halinde yönetimin düşürüleceği tehdidi ileri sürülmüştür. Kendilerine beni il başkanlığına seçenlerin istifa edenler değil il ve ilçe kongre delegelerimizin olduğunu, seçimle iş başına geldiğimi, ancak seçimle gitmemin demokratik bir yol olacağını beyan ederek görevime devam edeceğimi belirttim. Sonrasında da bilinen istifa süreci yaşandı. Bizler ittifak ortaklarımız ile beraber iktidara yürürken, bu girişim maalesef zamansız olmuştur" ifadelerini kullandı. - SİNOP