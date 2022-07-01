Sinop CHP'deki toplu istifalar - Son Dakika
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Sinop CHP'deki toplu istifalar

01.07.2022 20:45

Sinop CHP'deki toplu istifalar Yüksel: "Olağanüstü kongrede adayız" Geçen gün parti yönetim kurulunun yarısından fazla kişinin istifa vermesiyle başkanlıktan düşürülen Cumhuriyet Halk PartisiSinop İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel, olağanüstü kongrede yeniden aday olacağını söyledi.

Sinop CHP'deki toplu istifalar

Yüksel: "Olağanüstü kongrede adayız"

SİNOP - Geçen gün parti yönetim kurulunun yarısından fazla kişinin istifa vermesiyle başkanlıktan düşürülen Cumhuriyet Halk PartisiSinop İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel, olağanüstü kongrede yeniden aday olacağını söyledi.

CHP Sinop il teşkilatında 31 üyeden 1 başkan ve 16 üye toplu şekilde il başkanlığına istifasını vermesiyle parti tüzüğü gereği İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel ve il yönetim kurulu düştü. CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından eski il başkanı Kadir Yavuz ile birlikte 7 kişilik Geçici Kurul atandı. Yeni kurulun partiyi 45 gün içerisinde getireceği olağanüstü il kongresi ile seçilecek yeni başkanlığa düşürülen Yüksel, 13 üyesiyle birlikte yeniden aday olacağını açıkladı.

Yönetimin düşürüleceği tehdidi

Partililerin istifa süreciyle ilgili kendisine istifa etmesi aksi halde düşürüleceği tehdidinde bulunduklarını söyleyen Yüksel, "Bu istifa dilekçeleri bir dosya halinde toplu olarak 3 kişi tarafından bana getirilmiş, masama konmuş ve il başkanlığından istifam talep edilmiş, istifa etmemem halinde yönetimin düşürüleceği tehdidi ileri sürülmüştür. Kendilerine beni il başkanlığına seçenlerin istifa edenler değil il ve ilçe kongre delegelerimizin olduğunu, seçimle is başına geldiğimi, ancak seçimle gitmemin demokratik bir yol olacağını beyan ederek görevime devam edeceğimi belirttim. Sonrasında da bilinen istifa süreci yaşandı. Bizler ittifak ortaklarımız ile beraber iktidara yürürken, bu girişim maalesef zamansız olmuştur" ifadelerini kullandı.

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Sinop CHP'deki toplu istifalar Sinop CHP'deki toplu istifalar Sinop'ta istifa eden eski CHP yönetiminden ortak bildiri Sinop'ta istifa eden eski CHP yönetiminden ortak bildiri
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sinop, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinop CHP'deki toplu istifalar - Son Dakika

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