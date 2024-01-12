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Sinop'ta 2024 yerel seçimleri için tedbirler değerlendirildi - Son Dakika
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Sinop'ta 2024 yerel seçimleri için tedbirler değerlendirildi

Sinop'ta 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimleri öncesinde alınacak tedbirlerle alakalı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

Sinop\'ta 2024 yerel seçimleri için tedbirler değerlendirildi
12.01.2024 - 14:25,  Güncelleme: 14:27
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Sinop'ta 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimleri öncesinde alınacak tedbirlerle alakalı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

Vali Dr. Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 31 Mart 2024 mahalli idareler genel seçimlerinin güven ortamında geçmesi için toplantıya katılım sağlayan siyasi parti temsilcilerine teşekkür Vali Özarslan, "Sinopumuzda yerel seçimin saygı, sağduyu ve demokratik olgunluk içinde gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum. Her seçim güzel bir demokrasi yarışıdır ve her seçim ülkemizin ve kentimizin demokrasi binasına konulan sağlam bir tuğladır. Sinopumuzda yerel seçimin demokratik bir olgunluk ve huzur içinde geçmesine katkı verecek kampanya sürecinden dolayı; tüm siyasi parti temsilcilerine, adaylara ve hemşerilerimize şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kamu kurumlarının temsilcileri ve siyasi parti il temsilcileri katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Hizb-i İslami Partisi, Mustafa Özarslan, Sinop, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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