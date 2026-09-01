ŞİÖ Bişkek Zirvesi'nde 28 Belge İmzalandı, Pakistan'ın Lahor Şehri 2026-2027 Kültür ve Turizm Başkenti Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ŞİÖ Bişkek Zirvesi'nde 28 Belge İmzalandı, Pakistan'ın Lahor Şehri 2026-2027 Kültür ve Turizm Başkenti Seçildi

ŞİÖ Bişkek Zirvesi\'nde 28 Belge İmzalandı, Pakistan\'ın Lahor Şehri 2026-2027 Kültür ve Turizm Başkenti Seçildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde terörle mücadele, yapay zeka ve enerji gibi alanlarda iş birliğine ilişkin 28 belge imzalandı. Zirvede ayrıca Pakistan'ın Lahor şehrinin 2026-2027 dönemi için ŞİÖ Kültür ve Turizm Başkenti ilan edilmesine karar verildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesinde 28 belge imzalandı. Ayrıca Pakistan'ın Lahor şehrinin 2026-2027 dönemi için Turizm ve Kültür Başkenti ilan edilmesine karar verildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi gerçekleştirildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde düzenlenen zirveye ŞİÖ üyesi ülkelerin liderleri İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi katıldı. Zirvede ŞİÖ üyesi ülkelerin karşı karşıya olduğu acil konular ele alındı. Liderler uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konular hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulundu. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün faaliyetlerinin daha da geliştirilmesi, güvenliğin güçlendirilmesi ve ekonomik, kültürel ve insani iş birliğinin genişletilmesi konuları masaya yatırıldı.

28 belge imzalandı

Zirve sonunda terörle mücadele, yapay zeka, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele, enerji ve diğer alanlarda iş birliğine ilişkin 28 belge imzalandı. ŞİÖ Bişkek Deklarasyonu'nun kabul edildiği zirvede imzalanan belgeler arasında ŞİÖ Şartı'na değişikliklerin ve eklemelerin yapılmasına ilişkin protokol, ŞİÖ Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Yürütme Kurulu Tüzüğü, örgüte üye devletlerin güvenliğine yönelik tehdit ve sınamalarla mücadele için Evrensel Merkez Tüzüğü, ŞİÖ Devletleri Arasında Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele İşbirliği Programı, Sentetik Uyuşturucuların Yayılmasıyla Mücadelede Önlemler Koordinasyon Merkezi Planı, Pakistan'ın Lahor şehrinin 2026-2027 ŞİÖ Kültür ve Turizm Başkenti ilan edilmesine ilişkin belgeler öne çıktı.

Kaynak: İHA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Dış Politika, Kırgızistan, Yapay Zeka, Pakistan, Politika, Enerji, Turizm, Kültür, Lahor, Son Dakika

Son Dakika Politika ŞİÖ Bişkek Zirvesi'nde 28 Belge İmzalandı, Pakistan'ın Lahor Şehri 2026-2027 Kültür ve Turizm Başkenti Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı
Epstein’in evinden saraya Geçmişinden fuhuş ağı çıktı Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
Geri manevra can aldı Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış Yıllarca kullanılmamış Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde dünyaya sesleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde dünyaya sesleniyor
12:38
Deniz Gül resmen Galatasaray’da KAP’a bildirildi, İstanbul’a geliyor
Deniz Gül resmen Galatasaray'da! KAP'a bildirildi, İstanbul'a geliyor
12:37
Altının kaderi belli oluyor Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
12:25
Trump’ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı 3 mahalle hemen kamulaştırdı
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı
11:39
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası Sigorta eksperinden kan donduran rapor
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası! Sigorta eksperinden kan donduran rapor
11:31
Fenerbahçe’de deprem Talisca dahil 4 isme “Güle güle“ dendi
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 12:51:09. #7.12#
SON DAKİKA: ŞİÖ Bişkek Zirvesi'nde 28 Belge İmzalandı, Pakistan'ın Lahor Şehri 2026-2027 Kültür ve Turizm Başkenti Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement