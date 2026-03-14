Sırakaya, Halep'te Kardeşlik İftarı'na Katıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sırakaya, Halep'te Kardeşlik İftarı'na Katıldı

14.03.2026 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Halep'te Suriyelilerle iftar yaptı, birlik mesajı verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Suriye'de "Kardeşlik İftarı"na katıldı.

Sırakaya, Halep'teki Zekeriya Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, Suriyeli vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Burada konuşma yapan Sırakaya, Halep'in Türkiye için önemini anlattı.

Halep'te yaşanan üzüntünün de kederin de kendileri için ortak olduğunu ifade eden Sırakaya, şunları kaydetti:

"Kederimizin, üzüntümüzün ve sevincimizin, kaderimizin bir olduğu kentin adıdır Halep. Suriye'de yaşanılan bir üzüntü bizim üzüntümüzdür. Bu bölgede yaşanılan bir sevinç bizim sevincimizdir. Sorunlarını özellikle terör örgütleriyle tamamlayarak tek ordunun, tek Suriye'nin tamamlanmış ve bu anlamda coğrafi bütünlüğünü sağlam bir zemine oturtmuş olması tek başına Suriye'nin değil aynı zamanda bölgenin de çok daha sağlıklı, barışçıl bir ortama girmesine sebebiyet vermiştir."

Konuşmaların ardından program dualarla birlikte son buldu.

Programa, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Ercan Özboyacı ve İbrahim Halil Korkmaz, ilgililer ve çok sayıda Suriyeli vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Zafer Sırakaya, Orta Doğu, AK Parti, Politika, Türkiye, Suriye, İftar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 23:45:22. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.