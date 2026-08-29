Sırbistan'da İlk İnsansı Robot Fabrikası Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sırbistan'da İlk İnsansı Robot Fabrikası Açıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli Minth şirketi, Sırbistan'da 5 bin robot üretecek fabrikayı açtı; robotlar 15 gün içinde tanıtılacak.

Çin merkezli bir teknoloji şirketi, Sırbistan'da yıllık beş bin insansı robot üretimi yapması planlanan bir fabrika açtı. Açılışta konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Robotları 15 gün içinde iş başında göreceksiniz. Yalnızca yürüdüklerini değil, silah kullandıklarını hem de oldukça ciddi silahlar kullandıklarını göreceksiniz" dedi.

Sırbistan'ın batısındaki Sabac kentinde, Çin yatırımı ile Sırp hükümeti tarafından "Avrupa'da ilk" olarak lanse edilen bir insansı robot fabrikası açıldı. Minth isimli teknoloji şirketinin tesisinin açılışına Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de katıldı.

Vucic, fabrikanın açılışında yaptığı konuşmada tesisi Sırbistan için geleceğe doğru önemli bir adım olarak nitelendirirdi. Vucic ayrıca Avrupa ve ABD'deki rakip şirketlerin, Sırbistan'da üretilecek robot sayısı ile rekabet edemeyeceklerini ifade ederek yıllık üretimin 5 bini aşmasını beklediklerini söyledi.

Geleneksel Sırp kıyafetleri giydirilmiş insansı robotlar tarafından karşılandığı tesiste Vucic, "Sırbistan, bugün geleceğe adım attı. Ülkemiz, bugün Avrupa'daki çok daha gelişmiş ülkelerin dahi ulaşamadığı bir hızla ilerleyebileceğini gösterdi" dedi.

Vucic, fabrikada insansı robotlar, dronlar ve batarya üretileceğini, robotların montajının Sabac'ta gerçekleştireceğini ve üretimin büyük kısmının ihracat amaçlı olacağını söyledi. Burada Sırbistan üzerinden Avrupa pazarına açılmayı planlayan Minth Group'un kurucusu Qin Ronghua ile de görüşen Vucic, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e "sonsuz" teşekkürlerini ilettiği konuşmasında, Çin'in bölgeye yatırımı sayesinde Sırbistan'ın Avrupa'da insansı robot üretiminde öncü konuma yükseleceğini ifade etti.

"15 gün içinde silah kullanan robotları tanıtacağız"

Sırbistan Cumhurbaşkanı, robotların sanayinin yanı sıra tıp, tarım ve savunma gibi alanlarında da kullanılacağını söyledi. Vucic, Sırbistan ordusu için ilk kullanım konusunda da 15 gün içinde tanıtım yapılacağını duyurdu. Fabrikayı gezen Vucic, "Robotları 15 gün içinde iş başında göreceksiniz. Yalnızca yürüdüklerini değil, silah kullandıklarını hem de oldukça ciddi silahlar kullandıklarını göreceksiniz" dedi.

Sırbistan ordusu tarafından kullanılacak robotların test edildiğini söyleyen Vucic, "Örneğin, dört ayaklı robotları veya robot köpekleri ele aldığımızda, ordumuzun bir birliğine katılmalarına izin vermeden önce hareket kabiliyetlerini en az 100 saat boyunca test etmemiz gerekiyor. Uygulamada hata olmadığını göreceksiniz" dedi.

Mühendislerin yazılımı askeri kullanıma uyarladıklarını ve bu şekilde uzaktan kumanda edilebilen modern silahlar geliştirildiğini söyleyen Vucic, "Yakında tamamen farklı bir üreticiyi ve Sırbistan'da nasıl insansız hava araçları (İHA) üreteceğimizi de göreceksiniz" dedi.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Sırbistan, Teknoloji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırbistan'da İlk İnsansı Robot Fabrikası Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın
Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı
Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler
Şeytantepe soruşturmasında MASAK’a 31 kişi için yazı Şeytantepe soruşturmasında MASAK'a 31 kişi için yazı
Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı
Zeytinburnu’ndaki İETT otobüsü kazasında can kaybı 2’ye yükseldi Zeytinburnu'ndaki İETT otobüsü kazasında can kaybı 2'ye yükseldi

19:17
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
18:59
2’de 2 Hull City’den Premier Lig’e tarihi başlangıç
2'de 2! Hull City'den Premier Lig'e tarihi başlangıç
18:53
Ozan Kabak’ın golü Hoffenheim’a yetmedi
Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi
18:48
Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var
Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var
18:39
Üsküdar’daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan’ın ölüm sebebi ortaya çıktı
Üsküdar'daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın ölüm sebebi ortaya çıktı
18:16
Batman’da annesini öldürüp çöp konteynerine attı, emniyete gidip teslim oldu
Batman'da annesini öldürüp çöp konteynerine attı, emniyete gidip teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 19:37:29. #7.12#
SON DAKİKA: Sırbistan'da İlk İnsansı Robot Fabrikası Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement