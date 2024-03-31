Politika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yerel seçimler sorunsuz bir şekilde devam ederken, ilçenin Şirinkuyu Mahallesi'nde 28 muhtar adayı yarışıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sabah saat 07.00'de başlayan oy kullanma sorunsuz bir şekilde devam ediyor. 152 bin oyun olduğu ilçede Belediye Başkanlıkları kadar, muhtar adayları da kıran kırana yarışıyor.

Bir mahallede 28 muhtar adayı

İlçenin Şirinkuyu Mahallesi'nde mevcut muhtar belediye meclis üye adayı olmasından sonra, mahallede muhtarlığı almak için 28 kişi muhtar adayı oldu. Kıran kıran yarış, oyların kullanıldığı Şirinkuyu İlkokulu bahçesi ve girişinde de devam etti. Muhtar adayları ile yakınları ellerinde ki muhtarlık pusulalarıyla okula gelen seçmenleri yönlendirmeye çalıştı. İlginç anların oluştuğu anlarda, muhtar adayları pazarcılar bağırarak oy toplamaya çalıştı.

9 yaşındaki Edenur amcası için oy topladı

28 muhtar adayının yarıştığı mahallede muhtar adaylarından Nasır Karakış'ın 9 yaşında ki yeğeni Edanur Karakış'ta amcasına ait oy pusulasını dağıtarak, amcasına oy toplamaya çalıştı. Amcasının seçilmesi için çalıştığını belirten Edanur, "İnşallah amcam kazanır" dedi. - ŞANLIURFA