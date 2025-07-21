Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılı Birinci Çeyrek İl Müdürleri Çalışma Karnesi kapsamında taşra teşkilatlarında hizmet kalitesini yerinde değerlendirmek amacıyla Şırnak'a saha ziyareti gerçekleştirdi.

Daire Başkanı Tarık Tanguroğlu ve Şube Müdür Vekili Yusuf Kral'ın öncülüğündeki bakanlık heyeti, 17-18 Temmuz 2025 tarihlerinde Şırnak'ta bir dizi incelemede bulundu. Ziyaret programı kapsamında hem kurum içi işleyiş hem de vatandaşlara sunulan hizmetler yerinde gözlemlendi.

Heyet, Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şırnak Sosyal Hizmet Merkezi, Şırnak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile Cizre Sosyal Hizmet Merkezi'nde saha personeliyle bir araya geldi. Kurum yöneticilerinden bilgi alan heyet, hizmet süreçlerine ilişkin değerlendirme ve geri bildirimlerde bulundu.

Yerinde gözlem ziyaretinin, taşra birimlerinde hizmet standardının yükseltilmesi ve merkez-taşra koordinasyonunun pekiştirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Bakanlık yetkilileri, benzer ziyaretlerin diğer illerde de devam edeceğini belirtti. - ŞIRNAK