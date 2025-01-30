Şırnak\'a Yeni Gençlik ve Spor İl Müdürü Atandı

Politika

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar'ın Ankara'ya tayin edilmesinin ardından göreve Fedai Din atandı.

Şırnak Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevinden Ankara'ya tayin olan Abdullah Ayar'ın yerine Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Fedai Din atandı. Şırnak'a ataması gerçekleştirilen Din, Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak göreve başladı. Fedai Din, ilk ziyaretini Vali Birol Ekici'ye yaptı. - ŞIRNAK