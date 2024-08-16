Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak atandı - Son Dakika
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Politika

Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak atandı

Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak atandı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına 2023 yılında atanan Tümgeneral Murat Bulut, dün akşam yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak atandı. Yerine ise Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim Atandı.

16.08.2024 11:38
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığına 2023 yılında atanan Tümgeneral Murat Bulut, dün akşam yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak atandı. Yerine ise Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim Atandı.

Resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararnamesinde Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut Denetleme Değerlendirme Başkanı olurken, yerine Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim atandı.

Tümgeneral Murat bulut 25 Ağustos'ta Şırnak'a atanmıştı. Aynı tarihte Jandarma Kıdemli Albay Mevlüt Dirim, Tuğgeneralliğe terfi ettikten sonra Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı oldu. Son kararname ile Şırnak İl Jandarma Komutanı olan Tuğgeneral Dirim'in yerine Personel Başkanlığı Personel Planlama Yönetme Daire Başkanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı olarak atandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak atandı - Son Dakika
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