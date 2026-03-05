30 yıllık çığ acısına yeni umut: Şırnak\'ta afetzedeler için konut yapılacak

Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde bulunan Seslice köyünde 1992 yılında meydana gelen çığ felaketinin mağdurları için yeni konutların yapılacağı açıklandı. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, afetzedeler için Aliker-Delave bölgesinde güvenli konutların inşa edileceğini duyurdu.

1992 yılında yaşanan çığ felaketinin mağdurları, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Yarka, Gabar Dağı eteklerinde bulunan Seslice köyünde meydana gelen çığ felaketinin acısının yıllar geçmesine rağmen hala hissedildiğini söyledi. O dönemde afetzedelerin Şırnak'ta misafir edildiğini hatırlatan Yarka, zor günlerin dayanışma ve kardeşlik ruhuyla aşıldığını belirterek, "1992 yılında Gabar Dağı eteklerinde, Seslice köyümüzde meydana gelen çığ felaketinin acısını bugün de yüreğimizde hissediyoruz. Bu elim afetten etkilenen kıymetli hemşehrilerimizi Şırnak'ta ağırlamış, o zor günleri dayanışma ve kardeşlik ruhuyla birlikte aşmıştık" dedi.

Belediye meclisinin mart ayı olağan toplantısında alınan karar doğrultusunda önemli bir adım atıldığını ifade eden Yarka, afetzedeler için Aliker-Delave bölgesinde yeni konutların yapılacağını belirtti. Başkan Yarka, "Belediye meclisimizde alınan olumlu karar doğrultusunda, afetten etkilenen vatandaşlarımız için Aliker-Delave bölgesinde yeni ve güvenli konutlar inşa edilmeye başlanacaktır" diye konuştu.

Devlet-millet dayanışmasının önemine dikkat çeken Yarka, vatandaşların yaralarını sarmak ve daha güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, "Devlet-millet dayanışmasıyla hemşehrilerimizin yaralarını sarmaya, daha güvenli ve huzurlu bir yaşam için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yarka, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek yapılacak konutların vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti. - ŞIRNAK